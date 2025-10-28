เทศกาลเที่ยวพิมาย 2568 เดินหน้าจัดต่อ แต่ยกเลิกคอนเสิร์ต-ประกวดวัฒนธรรมพื้นบ้าน-แข่งทำอาหารพื้นบ้าน-เดินแบบแมวแฟนซี

วันที่ 28 ต.ค. 2568 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา คณะกรรมการจัดงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2568” โดยนายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ในฐานะประธานฯ พร้อมนายนิกร โสมกลาง สส. เขต 8 จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย

ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ย. นี้

นายนิกร สส.เขต 8 ในฐานะเจ้าของพื้นที่และผู้ประสานงานทุกภาคส่วน เปิดเผยว่า ด้วยสำนักพระราชวังมีประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยรักษาวัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

นายนิกร กล่าวต่อว่า มติคณะกรรมการฯ ให้กิจกรรมดำเนินการต่อ แต่ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการถวายอาลัย ดังนี้ การแสดง แสง สี เสียงในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ,การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน, ตลาดย้อนยุค, ตลาดเมืองพิมาย, ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP

นิทรรศการ “พิมายใต้ร่มพระบารมี” นิทรรศการภาพยนตร์และรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ นิทรรศการแสดงผลงานคนรุ่นใหม่เมืองพิมาย, การประกวดแมวโคราช, การออกร้านกาชาด

สำหรับกิจกรรมที่ยกเลิก ได้แก่
– คอนเสิร์ตของภาคเอกชน
– การประกวดแข่งขันวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านการเกษตร (ตำข้าวครกมือลีลา–ประมงพื้นบ้าน หว่านแหบก)
– การประกวดร้องเพลง “พิมายเริงใจ วัยเก๋าโชว์พลัง เสียงทอง เริงระบำ”
– การประกวดทำอาหารพื้นบ้าน (ผัดหมี่พิมาย/ส้มตำ)
– การประกวดการเต้น
– การเดินแบบแมวแฟนซี

นายนิกร กล่าวต่อว่า งานเทศกาลเที่ยวพิมาย 68 ยังจัดเหมือนเดิม พิเศษสุดกรมศิลปากรได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของพระพันปีหลวงด้วย ส่วนการแต่งกายขอเป็นโทนสีสุภาพเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน

