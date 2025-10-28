นาทีชีวิต! ปั๊มหัวใจช่วยชายกิน ‘โจ๊กหมูสับ’ ก่อนสำลักหมดสติในห้อง เจ้าหน้าที่ช่วยทำซีพีอาร์จนร่างกายกลับมาตอบสนอง ก่อนนำส่งโรงพยาบาล

ฉะเชิงเทรา – และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรา รับแจ้งคนกินโจ๊กหมูสับแล้วสำลักหมดสติ ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนน 304 ม.8 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จึงเดินทางไปให้การช่วยเหลือ

เมื่อไปถึงพบ นายอานนท์ อายุ 41 ปี เจ้าของร้านข้าวแกงอุไรวรรณ นอนหมดสติภายในห้องนอนนานหลายนาที ภรรยาและญาติ ๆ ช่วยกันยก นายอานนท์ ขึ้นหลังรถกระบะเพื่อนำตัวไปส่งโรงพยาบาล แต่เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้นำอุปกรณ์ช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่บนรถกระบะ จนเริ่มตอบสนองแล้วนำขึ้นรถกู้ชีพใส่อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต นำส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร

ญาติ นายอานนท์ เปิดเผยว่า นายอานนท์ มีอาการไม่สบาย นอนพักมาตลอดทั้งวัน กระทั่งช่วงค่ำได้กินโจ๊กหมูสับที่ซื้อมาจากตลาดนัด ก่อนเดินเข้าไปนอนในห้องนอนหลังร้าน

ไม่นานนัก ลูกชาย นายอานนท์ ได้เดินตามเข้าไปในห้องนอน พบว่า นายอานนท์ นอนหมดสติไม่หายใจอยู่ในห้อง ปัสสาวะเรี่ยราด จึงคาดว่าระหว่างที่ นายอานนท์นอน ได้เกิดสำลักโจ๊กหมูที่เพิ่งกินเข้าไปในลำคอ จนชักหมดสติ ก่อนลูกชายจะมาเห็น

