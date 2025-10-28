แจงวุ่น ยันไม่ใช่ผู้ช่วย สส. ปมภาพสาวเหน็บปืนไว้ที่เอว เจ้าตัวรับคิดน้อย เป็นปืนปลอม ปัญญารัตน์ เผยโทรไปตักเตือนแล้ว
วันที่ 28 ต.ค.68 จากกรณีที่ เพจจักรวาลด้อมส้มได้มีการโพสต์ภาพหญิงสาวยืนเหน็บปืนอยู่ในกระเป๋ากางเกงยีนส์ด้านหลังอย่างเปิดเผย พร้อมข้อความระบุว่า “ทุกคนคะ ผช. สส. หญิง พรรคส้ม โพสต์รูป ปก gun เหน็บเอวใน ที่สาธารณะ เขา ต้องการสื่ออะไรคะ” และโพสต์รูปภาพผู้หญิงคนหนึ่งพกปืนสั้นที่กระเป๋าหลังกางเกงยีนส์ด้านขวาในคอมเม้น ในโพสต์เดียวกัน
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าหญิงสาวที่ปรากฎในภาพดังกล่าว คือ น.ส.ธัญลักษณ์ พงศ์กรวิวัฒน์ หรือ มายด์ ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยประจำตัวนางปัญญารัตน์ นันทภูษิตา ส.ส.นนทบุรี เขต 2 จ.นนทบุรี พรรคประชาชน และเลขาประจำกรรมาธิการ ที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร
จากการสอบถาม น.ส.ธัญลักษณ์ พงศ์กรวิวัฒน์ หรือ มายด์ กล่าวว่า ภาพที่เห็นเป็นภาพของตนเองตอนที่ไปลงพื้นที่ทำงานกับทางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง แล้วบังเอิญตนมีอาวุธปืนปลอมติดไปด้วย แล้วก็คิดน้อยไปเพราะคิดเพียงว่าจะคิดแคปชั่นลงเฟซบุ๊กขำๆ ทำนองว่า มีกันและกันเท่านั้น ไม่ได้คิดว่าจะถูกจับผิดนำรูปไปลงขยายความในโซเซียลขึ้นมา
ในรูปที่เห็นเป็นปืนของเล่นทั่วไป ซึ่งของจริงตนก็ไม่มีพกและไม่กล้าจับด้วย ไม่คิดว่าพอโพสต์ไปแล้วจะมีปัญหาขนาดนี้ ถ้าตนคิดได้คงจะไม่ทำลงไป หลังเกิดเป็นกระแสตนได้ถูก ส.ส.ปัญญารัตน์ โทรมาตำหนิเรียบร้อยซึ่งตนก็ได้ขอโทษ ส.ส.ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่สมควรทำ
ด้านนางปัญญารัตน์ นันทภูษิตา ส.ส.นนทบุรี เขต 2 พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ว่า ตนไม่ได้แต่งตั้งให้น.ส.ธัญลักษณ์ หรือ มายด์ เป็นผู้ช่วย ส.ส. ตนทราบว่าเขาเคยลงสมัคร ส.อบจ.และอยู่ในพื้นที่ของตน ตนจึงได้ชวนให้มาช่วยงานและแต่งตั้งให้เป็นเลขาประจำกรรมาธิการ เพื่อให้เขาได้มาเรียนรู้การทำงานทางการเมือง แต่ไม่ได้เป็นผู้ช่วยส.ส.ของตน
หลังตนทราบเรื่องจึงได้โทรไปตักเตือนเขาแล้วว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ ซึ่งเป็นบทเรียนที่เขาจะต้องเรียนรู้ต่อไป ว่าการที่เขาเป็นคนอยู่ในที่สาธารณะแล้ว จะมาทำอะไรแบบนี้ไม่ได้