แจงวุ่น ยันไม่ใช่ผู้ช่วย สส. ปมภาพสาวเหน็บปืนไว้ที่เอว เจ้าตัวรับคิดน้อย เป็นปืนปลอม ปัญญารัตน์ เผยโทรไปตักเตือนแล้ว

วันที่ 28 ต.ค.68 จากกรณีที่ เพจจักรวาลด้อมส้มได้มีการโพสต์ภาพหญิงสาวยืนเหน็บปืนอยู่ในกระเป๋ากางเกงยีนส์ด้านหลังอย่างเปิดเผย พร้อมข้อความระบุว่า “ทุกคนคะ ผช. สส. หญิง พรรคส้ม โพสต์รูป ปก gun เหน็บเอวใน ที่สาธารณะ เขา ต้องการสื่ออะไรคะ” และโพสต์รูปภาพผู้หญิงคนหนึ่งพกปืนสั้นที่กระเป๋าหลังกางเกงยีนส์ด้านขวาในคอมเม้น ในโพสต์เดียวกัน

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าหญิงสาวที่ปรากฎในภาพดังกล่าว คือ น.ส.ธัญลักษณ์ พงศ์กรวิวัฒน์ หรือ มายด์ ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยประจำตัวนางปัญญารัตน์ นันทภูษิตา ส.ส.นนทบุรี เขต 2 จ.นนทบุรี พรรคประชาชน และเลขาประจำกรรมาธิการ ที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร

จากการสอบถาม น.ส.ธัญลักษณ์ พงศ์กรวิวัฒน์ หรือ มายด์ กล่าวว่า ภาพที่เห็นเป็นภาพของตนเองตอนที่ไปลงพื้นที่ทำงานกับทางเทศบาลเมืองบางศรีเมือง แล้วบังเอิญตนมีอาวุธปืนปลอมติดไปด้วย แล้วก็คิดน้อยไปเพราะคิดเพียงว่าจะคิดแคปชั่นลงเฟซบุ๊กขำๆ ทำนองว่า มีกันและกันเท่านั้น ไม่ได้คิดว่าจะถูกจับผิดนำรูปไปลงขยายความในโซเซียลขึ้นมา

ในรูปที่เห็นเป็นปืนของเล่นทั่วไป ซึ่งของจริงตนก็ไม่มีพกและไม่กล้าจับด้วย ไม่คิดว่าพอโพสต์ไปแล้วจะมีปัญหาขนาดนี้ ถ้าตนคิดได้คงจะไม่ทำลงไป หลังเกิดเป็นกระแสตนได้ถูก ส.ส.ปัญญารัตน์ โทรมาตำหนิเรียบร้อยซึ่งตนก็ได้ขอโทษ ส.ส.ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่สมควรทำ

ด้านนางปัญญารัตน์ นันทภูษิตา ส.ส.นนทบุรี เขต 2 พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ว่า ตนไม่ได้แต่งตั้งให้น.ส.ธัญลักษณ์ หรือ มายด์ เป็นผู้ช่วย ส.ส. ตนทราบว่าเขาเคยลงสมัคร ส.อบจ.และอยู่ในพื้นที่ของตน ตนจึงได้ชวนให้มาช่วยงานและแต่งตั้งให้เป็นเลขาประจำกรรมาธิการ เพื่อให้เขาได้มาเรียนรู้การทำงานทางการเมือง แต่ไม่ได้เป็นผู้ช่วยส.ส.ของตน

หลังตนทราบเรื่องจึงได้โทรไปตักเตือนเขาแล้วว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ ซึ่งเป็นบทเรียนที่เขาจะต้องเรียนรู้ต่อไป ว่าการที่เขาเป็นคนอยู่ในที่สาธารณะแล้ว จะมาทำอะไรแบบนี้ไม่ได้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
3

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
4

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ฉาวคลิปหลุด สจ.บางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายแฟนสาวในบ้านพัก
7

จับ รองผกก. พื้นที่นครบาล เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทญาติ รับเปิดบัญชีม้า ได้ค่าจ้างเดือนละ 7 หลัก
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

ด่วน เพลิงไหม้ วัดดังร้อยเอ็ด วอดทั้งหลัง ไฟลุกลามรุนแรง ระดมฉีดน้ำสกัด
10

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศปรับตัว 32 ครั้ง ร่วงไม่หยุด ใครคิดอยู่รีบตัดสินใจ