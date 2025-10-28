จยย.ซิ่งฝ่าความมืด พุ่งเสยท้ายรถพ่วงยางระเบิด จอดรอช่างข้างทาง ชายวัย49ดับสลด
เมื่อเวลา 20.10 น. วันที่ 28 ต.ค. 68 ร.ต.ท.สุทธิพงศ์ สังข์เทศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสำโรง รับแจ้งเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนรถบรรทุกพ่วง ริมถนนสายพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 198-199 หมู่ที่ 1 ต.โคกสำโรง ที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์
ที่เกิดเหตุเป็นถนนสี่แลนพบรถบรรทุกพ่วงยี่ห้อ อีซูซุ สีขาวหมายเลขทะเบียน 81-0164-81-0165 สิงห์บุรี จอดชิดซ้ายอยู่ริมถนน ที่ท้ายรถพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ สีขาว หมายเลขทะเบียน อลน-920 กรุงเทพมหานคร พุ่งอัดท้ายรถสภาพพังยับเยิน ใกล้กันพบร่างนายบุญยะ อายุ 49 ปีเสียชีวิตสภาพมีบาดแผลฉกรรจ์ตามใบหน้าลำตัว
จากการสอบสวนนายพันศักดิ์ อายุ 58 ปี คนขับรถพ่วง เล่าว่ารถตนเองยางแตก จอดรอช่างอยู่ริมถนน สักครู่ได้ดยินเสียงดังที่ท้ายรถ เมื่อลงมาดูพบว่าจักรยานยนต์ชนท้ายรถตนเองมีผู้เสียชีวิตดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำนายพันศักดิ์ก่อนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้เสียชีวิตนำส่งพิสูจน์ที่ รพ.โคกสำโรง ก่อนประสานญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป