คนร้ายกว่า 10 คน ควงอาวุธครบมือ บุกจับ รปภ. เผาเครื่องจักรกลหนัก บริษัทรับเหมาสร้างถนนในพื้นที่เจาะไอร้อง เสียหาย 4 คัน ก่อนหนีเข้าป่า

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 29 ต.ค.2568 ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านกือรง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง ว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเผาเครื่องจักรกลหนักของบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนในพื้นที่ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ​หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารพราน และฝ่ายปกครอง นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นจุดจอดเครื่องจักรของบริษัทรับเหมาที่ทำถนนสายกือรง

โดยเจ้าหน้าที่ทำการกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรวบรวมวัตถุพยานอย่างละเอียด ขณะเดียวกันได้จัดชุดกำลังติดตามกลุ่มคนร้ายที่คาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ป่าเขาใกล้เคียง

​จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ากลุ่มคนร้ายประมาณ 10 คน พร้อมอาวุธปืนครบมือ ฉวยโอกาสในช่วงเช้ามืด บุกเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนเข้าควบคุมตัว รปภ.ที่เฝ้ารถของบริษัทฯ จากนั้นกลุ่มคนร้ายใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราดและจุดไฟเผารถเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้างถนนเสียหาย จำนวน 4 คัน จนได้รับความเสียหายรวม 4 คัน ประกอบด้วย

  • รถเกลี่ยดิน จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องโดยสารเสียหาย
  • ​รถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้บริเวณเบาะที่นั่งและห้องโดยสาร
  • ​รถบดสั่นสะเทือน (ล้อเหล็ก) จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องโดยสาร
  • ​รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ถูกเพลิงไหม้บริเวณด้านหน้ารถและห้องเครื่องยนต์

อย่างไรก็ตามในการก่อเหตุครั้งนี้กลุ่มคนร้ายไม่ได้ทำร้ายร่างกาย รปภ.เฝ้ารถแต่อย่างใด

