บุกทลายโกดัง บุหรี่ไฟฟ้า ขายว่อนออนไลน์ ยึดของกลาง 3 หมื่นชิ้น มูลค่า 15 ล้าน

บุกทลายโกดัง บุหรี่ไฟฟ้า ขายว่อนออนไลน์ ยึดของกลาง 3 หมื่นชิ้น มูลค่า 15 ล้านบาท จับผู้ต้องหา 2 ราย สอบสวนให้การรับสารภาพ
วันที่ 29 ต.ค.2568 พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ปคบ. พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1บก.ปคบ., พ.ต.ท.วิศรุต บางน้ำเค็ม สว.กก.1 บก.ปคบ. นำกำลังจับกุม นายสมชาย (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี และ น.ส.ชนิศา (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี
ข้อหา“ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ห้ามผลิต เพื่อขาย ห้ามขายหรือให้บริการสินค้า (บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า),ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ซึ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร” โดยจับกุมนายสมชาย ได้ที่หน้าร้าน ส่งพัสดุ ส่วน น.ส. ชนิศา จับกุมได้ที่โกดัง พื้นที่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
พร้อมกันนี้ยังตรวจยึดของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า ชนิดสูบแล้วทิ้ง บุหรี่ไฟฟ้าชนิดเติม และชนิดเปลี่ยนหัว อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า ประมาณ 30,000 ชิ้น มูลค่าของกลางประมาณ 10-15 ล้านบาท สมุดบัญชีธนาคาร และบัตรอิเล็กทรอนิกส์เงินสด 1,600,000 บาท
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าว่า การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บชก.มีโครงการสายตรวจออนไลน์เพื่อติดตามจับกุมเครือข่ายการค้าขายที่ผิดกฎหมายทางออนไลน์ ก่อนพบผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าในไลน์ ใช้ชื่อว่า VST นวลจันทร์ เปิดขายบุหรี่ไฟฟ้า เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมบริการส่งทางไปรษณีย์ และขนส่งเอกชน ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ
จากการสืบสวนจนทราบว่า ผู้ค้ามีจุดเชื่อมโยง จุดพักสินค้า จุดสต็อกสินค้า แพ็กสินค้า และจุดที่ใช้เก็บอุปกรณ์ หรือแอพพลิเคชั่นธนาคารต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวอีกว่าจากการสืบสวนพบ รถมิตซูบิชิ สีดำ ทะเบียนกทม. ขนกล่องพัสดุ บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก มาส่งยังร้านส่งพัสดุ เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าสะกดรอยติดตามจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบนายสมชาย เป็นผู้ขับขี่ นำกล่องพัสดุบุหรี่ไฟฟ้า 7 ถุง ประมาณ 400 กล่อง มาส่งที่ร้าน
โดยนายสมชายยอมรับว่าไปรับมาจากโกดังภายในซอยกิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่จึงนำหมายศาลอาญามีนบุรี เข้าตรวจค้นบ้าน ในพื้นที่ เขตสะพานสูง พบ น.ส.ชนิศาอายุ 40 ปี รับเป็นเจ้าของสถานที่ นำตรวจค้น พบเงินสด จำนวน 1,600,000 บาท และบัตรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนหนึ่ง
ต่อมายังเข้าตรวจค้นโกดัง โดยมีนายสมชาย เป็นผู้นำค้น พบ บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า ประมาณ 30,000 ชิ้น จึงจับกุมตัวพร้อมยึดของกลางดังกล่าวไว้
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพ นำตัวทั้งคู่พร้อมของกลางส่ง กก.1 บก.ปคบ. ดำเนินคดีต่อไป