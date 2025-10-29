ปชช.แห่ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส วันแรกคึกคัก พ่อค้าแม่ค้ายิ้มไม่หุบ ยอดขายเพิ่มเท่าตัว บางร้านยังสับสนใส่ยอดเงินราคาสินค้า ที่ต้องระบุเอง บางคนสแกนซื้อไม่ผ่าน
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่ตลาดสดธารน้ำใจหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งมีร้านค้าทั้งอาหารสด อาหารแห้งเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส จำนวนหลายร้าน มีประชาชนไปเลือกซื้อผัก ผลไม้ หมูปิ้ง ปลาทู อาหารสด และอาหารแห้งตามร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า สร้างรอยยิ้มให้พ่อค้าแม่ค้าเพราะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปกติเท่าตัว
แต่การใช้คนละครึ่งพลัสวันแรกก็พบปัญหาอุปสรรคและความสับสนบ้าง เนื่องจากทั้งร้านค้า และประชาชนบางรายเพิ่งเข้าร่วมโครงการครั้งแรก จึงสับสนเรื่องการระบุยอดเงินราคาสินค้าในแอป เช่น ซื้อสินค้าในราคาเต็ม 80 บาท แต่ทางร้านระบุยอดเงินในแอปถุงเงิน 80 บาท
พอลูกค้าสแกนจ่ายก็เป็นยอดเต็มไม่ได้เป็นการจ่ายคนละครึ่ง ทำให้ทางร้านต้องคืนเงินสดให้กับลูกค้า ขณะที่บางคนสแกนจ่ายเงินไม่ผ่าน โดยไม่รู้ว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไร ทำให้วันแรกของการใช้คนละครึ่งพลัสยังเกิดปัญหาอุปสรรค
นางสุรัตน์ ปุลันรัมย์ ประชาชนที่มาใช้บริการคนละครึ่งพลัส ซื้อของวันแรก บอกว่า เป็นโครงการที่ดีเพราะสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้ โดยเฉพาะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหาเงินลำบาก ข้าวของก็ราคาแพงขึ้น แต่พอมีโครงการนี้มาก็ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนได้ ก็อยากให้มีต่อเนื่อง และหากเป็นไปได้ก็อยากให้ขยายวงเงินเพิ่มอีก
นางนฤมล เหลาริน แม่ค้าขายผลไม้ในตลาดหน้า รพ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ก็มีลูกค้ามาซื้อของโดยใช้แอปเป๋าตังคนละครึ่งพลัสคึกคักตั้งแต่เช้า ก็สามารถกระตุ้นการขายได้เป็นอย่างดี เชื่อว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจากปกติเท่าตัว จากที่ก่อนหน้านี้การค้าขายค่อนข้างเงียบเหงาเพราะคนไม่มีกำลังซื้อ ก็อยากให้มีโครงการต่อเนื่องเพราะเชื่อสามารถกระตุ้นยอดขายร้านค้า และแบ่งเบาภาระประชาชนได้จริง
ขณะที่ น.ส.พรพิลัย แซ่ตัน แม่ค้าขายปลาทู กล่าวว่า มีประชาชนมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ซื้อของตามร้านที่เข้าร่วมโครงการคึกคักตั้งแต่เช้า ส่วนปลาทูของตัวเองก็ขายดีเช่นกันแตกต่างจากก่อนหน้านี้ก็จะเงียบเหงา ประชาชนไม่ค่อยกล้าจับจ่ายมากนัก
แต่ยอมรับว่าการใช้วันแรกก็จะมีปัญหาอุปสรรคและสับสนบ้าง เพราะบางคนก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการฯ ขนาดตนซึ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนแล้วก็ยังสับสนเหมือนกัน แต่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและอยากให้มีเฟสต่อไปเรื่อยๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน