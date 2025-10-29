ไม่งดจัดลอยกระทง มท. กำชับทั่วประเทศ เข้มความปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชน ฮึ่ม สถานบริการ โรงแรม ร้านค้า ห้ามทำผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2568 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 พ.ย. เป็นวันลอยกระทง ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของไทยที่ประชาชนจะได้ออกมาร่วมทำกิจกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และตามความเชื่อต่างๆ
ซึ่งในช่วงวันดังกล่าว อยู่ในห้วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ำว่าไม่มีการงดจัดวันลอยกระทงแต่อย่างใด พร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ รวมถึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2568 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นองค์ “อัคราภิรักษศิลปิน” ผู้ปกป้องและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่คู่กับชาติไทย
พวกเราในฐานะพสกนิกรของพระองค์ต้องร่วมกันสืบสานเทศกาลวันลอยกระทงให้เป็นเทศกาลที่ทรงคุณค่าควบคู่การไว้ทุกข์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยให้ทุกหน่วยในพื้นที่ได้อำนวยความสะดวกประชาชนตามมาตรการด้านความปลอดภัยทุกมิติในช่วงเทศกาลอย่างเข้มงวด พร้อมตรวจตราสถานบริการ โรงแรม ตลอดจนร้านค้า มิให้กระทำผิดกฎหมายประเภทต่างๆ หากพบเจอต้องนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีละเว้น
นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า มากไปกว่านั้นในด้านการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ขอให้ทุกฝ่ายบริหารจัดการการจราจร ออกตรวจตราความปลอดภัยและซ่อมแซมสถานที่จัดงานให้มีความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ
จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ให้อยู่ในสถานะพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดเวลา และต้องเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ การจมน้ำ โดยต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผู้ปกครองให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลด้วย
นายอรรษิษฐ์ กล่าวอีกว่า เทศกาลวันลอยกระทง เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามและทรงคุณค่าของชาติไทย เราต้องช่วยกันทำให้เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สุดความสามารถ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่สแตนบายสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง