ไม่งดจัดลอยกระทง มท. กำชับทั่วประเทศ เข้มความปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชน ฮึ่ม สถานบริการ โรงแรม ร้านค้า ห้ามทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2568 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 พ.ย. เป็นวันลอยกระทง ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของไทยที่ประชาชนจะได้ออกมาร่วมทำกิจกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และตามความเชื่อต่างๆ

ซึ่งในช่วงวันดังกล่าว อยู่ในห้วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ำว่าไม่มีการงดจัดวันลอยกระทงแต่อย่างใด พร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ รวมถึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2568 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นองค์ “อัคราภิรักษศิลปิน” ผู้ปกป้องและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่คู่กับชาติไทย

พวกเราในฐานะพสกนิกรของพระองค์ต้องร่วมกันสืบสานเทศกาลวันลอยกระทงให้เป็นเทศกาลที่ทรงคุณค่าควบคู่การไว้ทุกข์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยให้ทุกหน่วยในพื้นที่ได้อำนวยความสะดวกประชาชนตามมาตรการด้านความปลอดภัยทุกมิติในช่วงเทศกาลอย่างเข้มงวด พร้อมตรวจตราสถานบริการ โรงแรม ตลอดจนร้านค้า มิให้กระทำผิดกฎหมายประเภทต่างๆ หากพบเจอต้องนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีละเว้น

นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า มากไปกว่านั้นในด้านการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ขอให้ทุกฝ่ายบริหารจัดการการจราจร ออกตรวจตราความปลอดภัยและซ่อมแซมสถานที่จัดงานให้มีความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ

จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ให้อยู่ในสถานะพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดเวลา และต้องเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ การจมน้ำ โดยต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผู้ปกครองให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลด้วย

นายอรรษิษฐ์ กล่าวอีกว่า เทศกาลวันลอยกระทง เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามและทรงคุณค่าของชาติไทย เราต้องช่วยกันทำให้เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สุดความสามารถ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่สแตนบายสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
5

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
8

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
9

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
10

แจงวุ่น ยันไม่ใช่ผู้ช่วย สส. ปมภาพสาวเหน็บปืนไว้ที่เอว เจ้าตัวรับคิดน้อย เป็นปืนปลอม