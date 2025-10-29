ตำรวจท่องเที่ยว รวบ 3 บัญชีม้ารายสำคัญ เปิดเพจทริปท่องเที่ยวปลอม สร้างโปรไฟล์สวยหรู หลอกลวงนักท่องเที่ยวให้หลงเชื่อและเข้าไปจอง สุดท้ายสูญทั้งเงิน เสียทั้งความรู้สึก มีมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาท

วันที่ 29 ต.ค. 2568 พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. เปิดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้นระดมกวาดล้างอาชญากรรรม ที่ทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วง High Season โดยพบกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวง ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ​ผลการปฎิบัติ ฝ่ายสืบสวน สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ บัญชีม้าได้ 3 ราย จากเพจปลอมหลอกลวงนักท่องเที่ยวรับจอง “ทริปดำน้ำ” ความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” และ”นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”

ประกอบด้วย 1.น.ส.ปิ่นแก้ว อายุ 20 ปี (หมายจับศาลจังหวัดนครปฐม) จับกุมได้ที่ จ.ลพบุรี 2.นายฤทธิชัย อายุ 29 ปี (หมายจับศาลอาญาธนบุรี) จับกุมได้ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และ3.นายณรงวิทย์ อายุ 31 ปี (หมายจับศาลจังหวัดพิมาย) จับกุมจากระบบกล้อง AI จ.นครราชสีมา

สำหรับผู้ต้องทั้ง 3 ราย เป็นกลุ่มที่เปิดบัญชีม้าให้แก่มิจฉาชีพที่สร้าง เพจเฟซบุ๊กปลอมเลียนแบบ ผู้ประกอบการทัวร์ดำน้ำ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และในพื้นที่ จ.ระยอง โดยใช้ภาพที่สวยงามและเสนอแพ็กเกจดำน้ำในราคาถูกกว่าปกติหรือโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและติดต่อจองทริปคนร้ายจะส่งเลขบัญชีธนาคารให้โอนเงินค่ามัดจำหรือค่าทริปเต็มจำนวน ซึ่งเป็นบัญชีม้าที่จ้างมาเปิด

เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้ว กลุ่มมิจฉาชีพจะตัดการติดต่อไปทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถเดินทางไปดำน้ำได้จริง และต้องสูญเสียเงินไปจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาท ชุดสืบสวนได้สืบสวนขยายผลทราบว่า กลุ่มคนร้ายได้ปลอมเพจ โฮมสเตย์ฯ 2 เพจ และ รีสอร์ต จำนวน 5 เพจ สร้างความเสียหายจำนวนมาก

พบว่าบัญชีม้าของผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย มีผู้เสียหายรวม 16 ราย และเกี่ยวข้องกับเพจปลอมอื่น ๆ กว่า 12 เพจเช่น หลอกจองที่พัก หลอกขายบัตรคอนเสิร์ต หลอกขายโทรศัพท์ อื่นๆ เบื้องต้นนำส่ง พงส.ท้องที่ตามหมายจับ เพื่อขยายผลต่อไป

ทั้งนี้โดยพบว่า เซิร์ฟเวอร์ที่หลอก มีปลายทางอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านขอประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มีความประสงค์จะจองทริปท่องเที่ยวต่างๆ หรือสนใจซื้อโปรแกรมนำเทึ่ยวผ่านเพจ หรือช่องทางออนไลน์ เพื่อไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนว่า บริษัทหรือเพจนั้น ได้จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวฯ ถูกต้องหรือไม่ ผ่านเว็ปไซน์กรมการท่องเที่ยวฯ หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามได้ที่ สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 หรือ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Thailand Tourst Police ตลอด 24 ชั่วโมง

