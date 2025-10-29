บุกจับ 3 หนุ่มสเปน สาวไทย ลอบเปิดโรงแรมเถื่อนในเกาะพะงัน บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมแรงงานพม่า 5 คน
วันที่ 29 ต.ค. 2568 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สั่งกวาดล้างชาวต่างชาติที่ก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 บก.ทท.3 นำกำลังตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน สนธิกำลังกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี(พะงัน) เข้าตรวจสอบและจับกุมโรงแรมผิดกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.1 ต.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับแจ้งร้องเรียนว่า โรงแรมดังกล่าวมีพฤติกรรมประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย มีการจ้างแรงงานต่างชาติทำโดยไม่มีใบอนุญาต สร้างความวุ่นวาย ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ และต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นนอมินี เนื่องจากเน้นให้บริการนักท่องเที่ยวชาวสเปนเป็นหลัก
จากการเข้าตรวจสอบ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 9 ราย ประกอบด้วย ผู้ต้องหารายที่ 1 หญิงไทย อายุ 34 ปี และรายที่ 2 ชายชาวสเปน อายุ 37 ปี ถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” และรายที่ 2 ถูกเพิ่มข้อหา “เป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ และเป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน, เป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับเข้าทำงาน”
ผู้ต้องหารายที่ 3 เป็นชายชาวสเปน อายุ 31 ปี ถูกแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ (เสมียนพนักงาน)”
ผู้ต้องหารายที่ 4 เป็นชายชาวสเปน อายุ 30 ปี ถูกแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน”
ส่วนผู้ต้องหาแรงงานชาวเมียนมา อีก 5 ราย ถูกแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ เป็นบุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง”
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด 9 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป