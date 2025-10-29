โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊ก วัย 70 ปี หัวร้อน เฉี่ยวชนกับ รถสนง.อัยการสูงสุด ลงรถมาเอะอะโวยวาย ก่อนถือมีดยาว 50 ซม.เดินมาฟันรถคู่กรณี จนกระจกแตกเสียหายยับ

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 พ.ต.ต.ยุทธพล พรมดาว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สภ.เมืองภูเก็ต มีเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกัน และใช้อาวุธมีดฟันรถยนต์คู่กรณี เหตุเกิดบริเวณ สี่แยกไฟแดงสะพานหิน ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย

หลังรับแจ้งจึงรายงานพ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ตทราบ และเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ สี่แยกไฟแดง สะพานหิน พบ จนท.สายตรวจ สภ.เมืองภูเก็ต และ จนท.จร.สภ.เมืองภูเก็ต พบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์รีโว่ สีบรอนด์เงิน ทะเบียน กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ข้างทางหน้า ตม.จว.ภูเก็ต มี นายภูดิศ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว

ให้การว่า เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต รถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถของสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต โดยนายภูดิศขับรถคันดังกล่าวมาตามเส้นทาง ถ.เทพศรีสินธุ์ เมื่อมาถึงสี่แยกไฟแดงเฉี่ยวชนกับรถยนต์คู่กรณี

จากนั้นนายภูดิศลงจากรถเพื่อมาดูเหตุการณ์ ปรากฏว่ามีชายสูงอายุลงจากรถพร้อมถือมีด ยาวประมาณ 50 ซม. เดินเข้ามาฟันรถของสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตหลายครั้ง จนกระจกแตกได้รับความเสียหาย และชายสูงอายุ ก็เอะอะโวยวายอยู่บริเวณกลางสี่แยกไฟแดง นายภูดิศเกรงจะไม่ปลอดภัย จึงเดินออกจากจุดเกิดเหตุไป

สอบถามชายสูงอายุ ทราบชื่อ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 74 ปี ให้การว่าขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) สีแดง ทะเบียน ภูเก็ต มาตามเส้นทางถ.สะพานหิน เมื่อถึงสี่แยกไฟแดงสะพานหิน เฉี่ยวชนกับรถคันดังกล่าว จึงลงจากรถพร้อมอาวุธมีดเข้าไปฟันรถของคู่กรณี

จนท.สายตรวจ สภ.เมืองภูเก็ต ตรวจยึดอาวุธมีดและควบคุมตัว นายเอ มายัง สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย พ.ต.ต.ยุทธพล ตรวจที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน จะสอบสวนต่อไป

