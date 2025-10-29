อดีตสารวัตรกำนัน ขับเก๋งชนท้ายรถแวน ถูกกระบะชนอัดท้ายซ้ำ ร่างกระเด็นออกจากรถเสียชีวิต

อดีตสารวัตรกำนัน ขับเก๋งชนท้ายรถแวน ถูกกระบะชนอัดท้ายซ้ำ ร่างกระเด็นออกจากรถเสียชีวิตคาที่ ตร.เตรียมเรียกคู่กรณี สอบหาสาเหตุ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 29 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน บริเวณก่อนถึงวัดต้นมื่น เขตบ้านปันใต้ หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ขาขึ้น ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ จึงประสานร้อยเวรสอบสวน สภ.งาว ร่วมกับแพทย์นิติเวช รพ.งาว สมาคมกู้ภัยอำเภองาว ร่วมตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุ พบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน 3 คัน คันแรก รถเก๋ง นิสสันสีขาว ทะเบียนลำปาง พุ่งชนศาลาพักริมทาง สภาพรถพังเสียหายทั้งคัน เศษชิ้นส่วนอะไหล่กระจัดกระจาย พบร่าง นางสมจิตร (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี อดีตสารวัตรกำนัน ต.ปงเตา กระเด็นออกมาจากรถเสียชีวิต

ส่วนรถคันที่ 2 เป็น รถยนต์ โตโตย้า อแวนซา สีดำ ทะเบียนลำปาง จอดอยู่กลางถนน สภาพท้ายรถยุบทั้งแถบ และคันที่ 3 เป็น รถกระบะโตโยต้า วีโก้ สีดำ ทะเบียนลำปาง พุ่งเข้าไปริมทาง บริเวณกระโปรงรถพังเสียหาย คนขับรถและผู้โดยสารรวม 2 คน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

เบื้องต้น ทราบว่า ผู้เสียชีวิตขับรถเก๋งสีขาวมาตามเส้นทาง และเสียหลักไปชนท้ายรถยนต์โตโยต้า อแวนซา ที่จอดอยู่ข้างทาง จากนั้นรถกระบะโตโยต้า ที่ขับตามมาชนท้ายรถของผู้เสียชีวิตซ้ำอีก ทำให้ร่าง นางสมจิตร กระเด็นออกจากตัวรถเสียชีวิต ก่อนที่รถเก๋งพุ่งชนอัดเข้ากับศาลาพักริมทาง

อย่างไรก็ตาม ทางร้อยเวรสอบสวน สภ.งาว จะสอบปากคำคู่กรณี และพยานที่เห็นเหตุการณ์ เพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียด และรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณภาพ : เอ็กซ์ กู้ภัยงาว

