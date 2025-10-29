พบศพทารก ถูกทิ้งข้างสระน้ำ ตำรวจรู้ตัวแม่แล้ว อ้างตกใจเด็กหลุดออกมา ทำอะไรไม่ถูก จึงนำไปทิ้ง เจ้าตัวปัดตอบทิ้งขณะยังมีลมหายใจหรือไม่
วันที่ 29 ต.ค. 2568 พ.ต.อ.มนัสวุฒิ บรรยงค์ ผู้กำกับการ สภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.รังสิวัฒน์ กังศรานนท์ รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.ละหานทราย , พ.ต.ท.เชียร ดำปานดี สว.(สอบสวน) สภ.ละหานทราย ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมแพทย์เวรฯ รพ.ละหานทราย และหน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดละหานทราย
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพทารกเพิ่งคลอด ถูกทิ้งริมสระน้ำในสวนของชาวบ้าน ในหมู่บ้านหนองตาแอก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย
เมื่อไปตรวจสอบพบศพทารกแรกเกิด เพศชาย อยู่ริมสระน้ำ ใกล้ศพทารกยังพบเสื้อผ้า และถุงพลาสติกสีดำด้วย เบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1-3 วัน อย่างไรก็ตามได้ส่งศพทารกไปชันสูตรที่ รพ.บุรีรัมย์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง ว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร และเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนหรือหลังนำมาทิ้ง
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมตรวจสอบว่ามีหญิงคนไหนที่ตั้งครรภ์ในช่วงนี้ เพื่อจะได้ติดตามตัวมาสอบปากคำ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายพุฒิศักดิ์ พรพีรสกุล หน่วยกู้ภัยฮุก 31 ละหานทราย บอกว่า หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพทารกถูกทิ้งข้างสระน้ำ จึงได้มาดูพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรฯ ก็พบศพทารกอยู่ในสภาพไม่สวมเสื้อผ้า ยังมีสายรกติดอยู่ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1-3 วัน เพราะศพเริ่มขึ้นอืด ใกล้ศพยังพบถุงดำและร่องรอยคราบเลือด เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าทารกที่พบเสียชีวิตก่อนหรือหลังจากนำมาทิ้ง
ด้านนางสาวเหมย อายุ 31 ปี ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุ กล่าวว่า ตกใจมากไม่รู้ว่า มีเด็กถูกทิ้งอยู่สระน้ำใกล้กับที่พัก หลังได้ยินข่าวว่าพบศพทารกก็เดินไปดู ตอนแรกที่ไปเห็นก็ยังคิดว่าเป็นตุ๊กตา แต่พอไปเห็นใกล้ๆ ถึงรู้ว่าศพทารก ไม่รู้ว่าแม่เด็กเป็นใครและเพราะสาเหตุอะไรถึงทิ้งลูกที่พึ่งคลอด เบื้องต้นก็ทำได้แค่รวบรวมเงินกับกลุ่มเพื่อน ซื้อนมและน้ำ ไปจุดธูปบอกกล่าวอุทิศส่วนบุญให้ทารก
ด้านนายป๊อบ อายุ 43 ปี ( เสื้อแดง) ลูกชายเจ้าของสวนที่พบทารก บอกว่า พ่อได้เข้าไปเดินดูสวนตามปกติ กระทั่งไปเห็นถุงสีดำคิดว่าใครแอบเอาขยะมาทิ้งในสวน แต่พอไปดูใกล้ๆ กลับพบศพทารกถูกนำมาทิ้ง พ่อจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ส่วนตัวไม่รู้ว่าแม่เด็กเป็นใครหรือเอาลูกมาทิ้งเพราะสาเหตุอะไร แต่ก็รู้สึกหดหู่ใจทำไมถึงทำได้ลงคอ และไม่รู้ว่าตอนที่เอามาทิ้งเด็กเสียชีวิตหรือยัง ในฐานะที่เป็นเจ้าของสวน จึงได้ซื้อนม เสื้อผ้าเด็กทารก ไปจุดธูปทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับวิญญาณทารกไปสู่ภพภูมิที่ดี เกิดชาติก็ขอให้ได้เจอพ่อแม่ที่ดี
จากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปที่ สภ.ละหานทราย เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็ทราบว่าทางตำรวจรู้ตัวแม่แล้วแล้วเป็นหญิงอายุ 22 ปี จากการสอบถามเบื้องต้น ก็บอกว่าตกใจที่เห็นเด็กคลอดออกมาทำอะไรไม่ถูก จึงได้นำเด็กไปทิ้ง แต่ยังไม่บอกข้อมูลว่าตอนที่นำเด็กไปทิ้งเขาเสียชีวิตหรือยัง แต่บอกแค่ว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ขอนแก่น เดี๋ยวจะเดินทางกลับไปพบพนักงานสอบสวน และให้รายละเอียดอีกครั้ง
สอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นญาติของหญิงที่นำทารกไปทิ้ง บอกว่า ไม่เคยรู้มาก่อนว่าหลานตั้งท้อง เพราะเขาไม่ค่อยอยู่บ้านไปทำงานที่ต่างจังหวัดนานๆ จะกลับมา ส่วนพ่อแม่ของเขาแยกทางกัน ก็ไม่รู้ว่าหลานมีแฟนหรือยังแล้วตั้งท้องตอนไหน
หากทารกเป็นลูกของหลานจริง ก็อยากให้หลานกลับมาให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเพราะสาเหตุอะไรถึงได้นำไปทิ้ง ส่วนตัวเองเป็นญาติแต่ก็ไม่ทราบเรื่องส่วนตัว อยากให้เขามาให้ข้อมูลเองมากกว่า