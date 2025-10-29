ฉะเชิงเทรา เหตุสลด สามีตาย-ภรรยาสาหัส ขี่จักรยานยนต์ กลับไม่ถึงบ้าน ประสบอุบัติเหตุ กระบะแซงหลุดถนน ปาดปิกอัพ เฉี่ยวเก๋ง พุ่งข้ามเลนชนสนั่นดับ 2 ศพ แถมเสย จยย.รวม 5 รวด

29 ต.ค. 68 – นายทรัพย์ทวี กุลสารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน รับแจ้งจากชาวบ้านมีอุบัติเหตุ บนถนนห่าง อบต.ท่ากระดาน ประมาณ 500 เมตร จึงประสานทีมกู้ชีพ อบต.ท่ากระดาน และแจ้งตรงไปหาท่านผู้กำกับ สภ.สนามชัยเขต

ที่เกิดเหตุ บนถนนชำป่างาม ช่วงบ้านนาโพธิ์ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พบมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนักเป็นหญิง 1 ราย และมีชายเสียชีวิต 1 ราย สภาพจมกองเลือดกลางถนน ข้างรถจักรยานยนต์

ตรวจสอบทราบว่า ทั้งสองเป็นผัวเมียกัน กำลังจะกลับบ้าน ที่บ้านนายาว ทราบชื่อสามีที่เสียชีวิต คือนายดุล สงวนชื่อ-นามสกุล อายุ 59 ปี เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ ส่วนภรรยาคือ นางอำ สงวนชื่อ-นามสกุล อายุ 49 ปี เจ็บหนักศรีษะกระแทกถนน กู้ชีพ อบต.ท่ากระดาน เร่งปฐมพยาบาลนำส่งรักษาโรงพยาบาลสนามชัยเขต

ผู้สื่อข่าวสอบถามนายธนา สงวนชื่อ-นามสกุล เล่าว่า ตนเองขับรถบรรทุกปูน คันหลังสุด ขณะขับผ่านหน้า อบต.ท่ากระดาน มาถึงจุดเกิดเหตุ เห็นรถยนต์กระบะนิสสันสีเขียว ที่วิ่งหน้าสุดมาด้วยความเร็ว แซงปาดรถยนต์กระบะมิตซูบิชิ สีแดง แล้วหล่นทาง หักไปเฉี่ยวชนกับรถเก๋งสีขาว ก่อนที่รถยนต์กระบะนิสสัน สีเขียว จะพุ่งข้ามเลน ไปชนเข้าเต็มแรงกับ รถจักรยานยนต์ ที่มีสองผัวเมียขับสวนมาดังสนั่น

ซึ่งรถตนเองก็เบรกไม่ทัน จึงชนเข้าท้ายคันแดงแบบไม่เต็มแรง สรุปกายเป็นเหตุสลด คนขับรถจักรยานยนต์ สามีเสียชีวิต เมียเจ็บหนัก จยย. ถุกชน รวม 5 คัน ในอุบัติเหตุครั้งนี้

ส่วนคนขับ รถยนต์กระบะนิสสัน สีเขียว คันต้นเหตุ ทราบชื่อคนขับคือ นายหนูเกณฑ์ ศรีไสย์ อายุ 68 ปี เล่าตรงกับคนขับรถบรรทุกปูน ว่า ตนเองขับมาจากทางชำป่างาม มุ่งหน้าไปทางสนามชัยเขต อุบัติเหตุเกิดเร็วมาก ตนยอมรับต่อหน้าผู้ใหญ่บ้าน และตำรวจ สภ.สนามชัยเขตว่า ตนเองผิดจริง

ผู้ใหญ่บ้าน ได้ฝากประชาสัมพันธ์ตามหาญาติสองผัวเมียในกลุ่มไลน์อำเภอสนามชัยเขต ขณะที่ตำรวจ สภ.สนามชัยเขต ได้ให้กู้ภัยพนมนำผู้เสียชีวิตไปให้หมอตรวจพิสูจน์ ที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต พร้อมให้นำรถทุกคันไปที่โรงพัก เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฏหมายต่อไป

