ส.ก.เขตบางซื่อ จี้กทม.เปิดสถานพยาบาลยุติตั้งครรภ์เพิ่ม ระบุสถานพยาบาลของรัฐยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รองผู้ว่าฯ แจงขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ ไร้คนสมัคร
วันที่ 29 ต.ค.2568 ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 5) ประจำปี 2568 โดยมีน.ส.ทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. คณะผู้บริหาร กทม. และเจ้าหน้าที่ืี่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขตบางซื่อ ตั้งกระทู้ถามสด เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มการยุติตั้งครรภ์ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากส่วนใหญ่ของผู้ยุติการตั้งครรภ์ 60% เป็นคนวัยทำงานอายุ 25 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีรายได้น้อย โดยกฎหมายมีการรองรับการตั้งครรภ์ไม่เกิน 20 สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ แต่สถานพยาบาลของรัฐยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีเพียงสถานพยาบาลของเอกชนที่ให้บริการเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายมีมากขึ้นเพราะผู้ต้องการยุติการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ซึ่ง กทม. มีผู้ต้องการใช้บริการมากที่สุดแต่ไม่มีหน่วยงานของรัฐรองรับทำให้ต้องไปพึ่งเอกชนหรือซื้อยาใช้เองจากอินเทอร์เน็ตทำให้เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต
น.ส.ภัทราภรณ์ กล่าวต่อว่า ภายหลังจากที่ตนได้เสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องดังกล่าว ได้มีการร่วมประชุมหารือกับฝ่ายบริหารซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีข้อเสนอให้เปิดคลินิกเฉพาะทาง จ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่สมัครใจจากภายนอก แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ
ด้านน.ส.ทวิดา กล่าวว่า กทม. เปิดให้บริการยุติการตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลในสังกัดแล้ว 8 แห่ง จากเดิม3 แห่ง โรงพยาบาลที่ยังไม่มีบริการเพราะไม่มี IPD และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ โดยกระบวนการให้บริการมีตั้งแต่ ซักประวัติ ดูเงื่อนไขสุขภาพทั้งหมด และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว หากช้าจะทำให้จำนวนวันตังครรภ์เพิ่มขึ้น และอาจเข้าข่ายไม่สามารถการยุติการตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้แต่ละคนมีเงื่อนไขสุขภาพต่างกัน จำเป็นต้องให้สูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อป้องกันอันตรายต่อคนไข้
อย่างไรก็ตามศูนย์บริการสาธารณสุข(ศบส.)ทุกแห่งมีการให้คำปรึกษาเรื่องยุติการตั้งครรภ์ เพียงแต่ศบส.ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จำเป็นต้องส่งต่อให้โรงพยาบาลในสังกัดภายใน 24 ชม. ในส่วนของการเปิดรับจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่สมัครใจจากภายนอกนั้น ได้มีการเปิดรับสมัครแล้วแต่ไม่มีผู้ใดมาสมัคร และสำนักอนามัย(สนอ.) สำนักการแพทย์ (สนพ.) ได้เปิดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการ Save Sex ผ่านคลินิกวางแผนครอบครัว และคลินิกทางเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันปัญหายุติการตั้งครรภ์ที่จะเกิดขึ้น