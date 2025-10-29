อุบัติเหตุเศร้า พ.ต.ท. เสียชีวิตสลด กระบะชนประสานงากับรถสิบล้อยับ ฝั่งคู่กรณีเจ็บสาหัส 3 กู้ภัยงัดซากพาส่งรพ.
วันที่ 29 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อชนกับรถกระบะมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ บนถนนลำปาง-งาว ช่องทางออกเมืองลำปาง เขตบ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.เเม่เมาะ จ.ลำปาง จึงประสานแพทย์ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อม กู้ภัย อบต.บ้านดง และสมาคมกู้ภัยลำปาง และกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูจ.ลำปาง
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกสิบล้อชนประสานงากับรถยนต์กระบะโตโยต้ารีโว่ สีขาว ทะเบียน จ.พะเยา สภาพด้านหน้ารถทั้งสองคันพังยับเยิน โดยพบผู้เสียชีวิต 1 รายเป็นชายติดอยู่ภายในรถยนต์กระบะ
ทราบต่อมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยศ พันตำรวจโท ตำแหน่งสารวัตร(สอบสวน) สภ.เชียงคำ จ.พะเยา นอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีก 3 ราย เป็นคนขับและโดยสารมารถสิบล้อ ทีมกู้ภัยเร่งนำเครื่องตัดถ่างช่วยนำร่างออกมานำส่ง รพ.อย่างเร่งด่วน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำร่างพ.ต.ท.ส่งโรงพยาบาล พร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนให้ครอบครัวรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป