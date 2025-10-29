เพื่อนบ้านตกใจ เห็นข่าวสาวขอนแก่น ตกตึกเสียชีวิตปริศนาที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา เผย เป็นเพื่อนกับลูกชาย ย้ายไปอยู่กับแม่ตั้งแต่10ขวบไม่เห็นกลับมาอีกเลย
วันที่ 29 ต.ค.2568 จากกรณีหญิงไทย พลัดตกจากชั้น 3 อาคารในย่านการค้าของเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ลงมาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก โพสต์ภาพและระบุว่า
“มีคนไทยตกตึกเสียชีวิตอีกแล้ว ตอนนี้ผมกำลังไล่หาข้อมูลน้อง คนไทยที่อยู่ข้างในปอยเปตช่วยกันครับ เราจะให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกบ่อย ๆ ไม่ได้นะ หลายครั้งที่คนไทยต้องเข้าไปเสียชีวิตที่นั่น โดยที่จับตัวผู้ต้องหาไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้ เคสนี้ผมไม่ยอมผมจะตามให้ถึงที่สุดผมต้องการทวงความถูกต้องให้คนไทย เพราะตึกนี้ที่ผมมีข้อมูลเป็นตึกที่ทำเทรดหุ้น มันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะโดดลงเอง ใครมีข้อมูลอินบ็อกซ์มาครับส่วนตัว คนไทยก็ไม่ตายฟรี ผมจะพาน้องกลับบ้าน”
ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ โพสต์ข้อความอีกครั้ง ระบุว่า “ตอนนี้ติดต่อคุณแม่ได้แล้วนะครับ กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการประสานรับศพ คาดว่าศพน่าจะกลับมาไทยได้ในวันพรุ่งนี้ ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ”
โดยเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบพบว่า หญิงสาวผู้เสียชีวิตคนนี้ ชื่อน.ส.กนกวรรณ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี บ้านอยู่ จ.ขอนแก่น เมื่อเดินทางไปที่บ้านพักพบว่าปิดเงียบไม่มีคนอยู่
เพื่อนบ้านหลังติดกัน บอกว่า ผู้ตายเป็นเพื่อนกับลูกชายอายุเท่ากัน เห็นมาตั้งแต่เด็ก ชื่อเล่นใบหม่อน พ่อแม่แยกทางกัน มีเพียงยาย ป้า และน้าชายเป็นคนเลี้ยงดูอยู่ที่้บ้านหลังนี้ กระทั่งยายเสียชีวิต แม่ของน้องมาร่วมงานศพแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้พบเห็นอีก กระทั่งน้องอายุประมาณ 10 ขวบก็ย้ายไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัด ไม่เห็นกลับมาบ้านที่ขอนแก่นอีก
” กระทั่งมาทราบข่าวก็ตกใจ ในภาพที่มีบัตรประชาชนก็ยืนยันว่าคือน้องจริงๆ ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นกับน้อง ตอนที่น้องอาศัยอยู่กับญาติๆนั้นจะเป็นเด็กที่มีนิสัยเก็บกด ชอบทำร้ายตัวเอง จนกระทั่งออกจากบ้านไปตอนอายุประมาณ 10 ขวบก็ไม่เจออีกเลย “