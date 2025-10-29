โจรย่องเงียบขโมยของบ้าน ผกก.ฯ พบเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง ก่อเหตุอื้อ อ้างงานน้อยและต้องการเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 29 ต.ค.2568 พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภิภัธ พิมพ์กลม ผกก.สภ.เวฬุวัน สนธิกำลังร่วมชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น และ สภ.เวฬุวัน ทำการจับกุมนายธนกร อายุ 45 ปี
สืบเนื่องจาก โลกโซเชียลมีเดียและเพจต่างๆทั่วทั้งขอนแก่น ได้เผยแพร่ภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผ่านหน้าบ้าน จากนั้นคนร้ายเป็นชาย ได้เข้ามาภายในบ้าน ก่อนที่จะเปิดหน้าต่างข้างบ้าน และปีนเข้ามาภายในบ้าน ก่อนที่จะขโมยแหวนเพชร 2 วง มูลค่า 60,000 บาท, จี้ทองรูปเหมือนรัชกาลที่ 5 ราคา 1,500 บาท, กระปุกออมสินสีน้ำตาล มีเงินประมาณ 500 บาท หลบหนีไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงสืบสวน ก่อนตามไปจับกุมนายธนกรไว้ได้ พร้อมนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ และชี้จุดก่อเหตุ โดยเริ่มจากจุดขับรถจักรยานยนต์มาจอด ก่อนที่จะปีนรั้วบ้านข้างเคียง แล้วปีนเข้ามาบ้านผู้เสียหาย จากนั้นได้เข้ามาทางช่องหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ แล้วเข้าไปค้นหาสิ่งของมีค่าในห้องนอนทั้ง 3 ห้อง ก่อนที่จะได้ของมีค่าที่วางไว้ภายในชั้นใต้หิ้งพระห้องนั่งเล่น ก่อนที่จะหลบหนีออกไป
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีอาชีพเป็นช่างผู้รับเหมา แต่ระยะหลังไม่มีคนมาจ้างงานทำให้เงินไม่พอใช้ จึงตัดสินใจก่อเหตุชิงทรัพย์ และจากการตรวจสอบพบว่าได้ก่อเหตุมาแล้วถึง 6 ครั้ง ในพื้นที่ สภ.เมืองขอนแก่น จำนวน 4 ครั้ง พื้นที่ สภ.บ้านเป็ด จำนวน 1 ครั้ง และพื้นที่ สภ.เวฬุวัน 1 ครั้งโดยพบว่า 1 ในผู้เสียหายที่คนร้ายก่อเหตุเป็นบ้านพักของ ผกก.ฯ ในเขต จ.ขอนแก่น