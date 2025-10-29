3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ สุดโหดฝ่ายหญิงอายุ 18 วิ่งหนีตาย ยังไล่ตามไปซ้ำจนล้ม
นราธิวาส – ความคืบหน้า ร.ต.ท.ฟัยรุซอาบาดี อนุสามัญสกุล รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองนราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต 2 ราย บริเวณริมหาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส โดยผู้เสียชีวิตคือ นายเทาเฟ๊ะ อายุ 22 ปี ถูกกระสุนปืนยิงที่หน้าอก-ศีรษะรวม 2 นัด กับ น.ส.เอ (นาสมมติ) อายุ 18 ปี ถูกยิงที่บริเวณหน้าอก 1 นัด
จากการตรวจสอบพบ รถจักรยานยนต์ผู้เสียชีวิต ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นจีออโน่ สีเทา-ดำ ของผู้เสียชีวิตได้หายไปด้วย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สอบสวน ก่อนพบว่ามี 3 เยาวชน อายุ 14-16 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้บริเวณจุดตรวจ เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานใด ๆ แถมแผ่นป้ายไม่ตรงกับรถ จึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พร้อมสอบสวนพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ พบว่ามีลักษณะตรงกับวัยรุ่นทั้ง 3 คน จึงไปตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่เดินทางไปยัง อ.ระแงะ บ้าน 1 ใน 3 เยาวชน พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จีออโน่ นายเทาเฟ๊ะ ผู้เสียชีวิตจอดอยู่ โดยมีการแกะสติกเกอร์และป้ายทะเบียนออก และจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า สีดำ จอดอยู่อีก 1 คัน ซึ่งในกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเอาไว้ได้ พร้อมอาวุธปืนพก ขนาด 9 มม. 1 กระบอกที่ใช้ก่อเหตุ จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สภ.เมืองนราธิวาส
เยาวชนทั้ง 3 คน ยอมรับว่า ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถ 2 คัน จากบ้านพักใน อ.ระแงะ แต่เมื่อถึงด่านตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่มี แถมสวมป้ายทะเบียนไม่ตรงกับรถที่ใช้ขี่ จึงถูกตรวจยึดรถและทำประวัติ
จากนั้นจึงได้ขี่รถซ้อนท้ายกันมาเที่ยวในตัวเมืองนราธิวาส กระทั่งพบเห็นผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน ผูกเปลนั่งคุยกันใต้ต้นสนริมบึงใกล้รูปปั้นพญานาค และมีรถจอดอยู่ 1 คัน จึงได้จอดรถเข้าไปคุยกับผู้ตายทั้ง 2 คน ว่ารถสวยดีขอได้ไหม แต่ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คนขัดขืน จึงได้ใช้อาวุธปืนพก ขนาด 9 มม. ยิงใส่ นายเทาฟ๊ะ จนล้มลงเสียชีวิต ส่วนผู้หญิงได้วิ่งหลบหนีจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ 2 นัด จนล้มไปกองกับพื้น จากนั้นได้ขโมยรถและขี่หลบหนีไป