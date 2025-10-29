เมียเมา ถือมีดไล่ฟันผัว แต่วันนี้ผัวสู้มือ ผลักเมียล้มหัวฟาดพื้นสาหัส เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ขณะนี้ยังไม่พ้นขีดอันตราย

พะเยา – เวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำป้อมยาม ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง รับแจ้งเหตุมีสามีภรรยาทะเลาะกันภายในลานรับซื้อยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ทุ่งกล้วย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิลือชา จุด อ.ภูซาง เข้าช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุพบร่าง น.ส.วรรณภา อายุ 41 ปี นอนจมกองเลือด จึงได้ทำการรีบช่วยเหลือนำส่ง รพ.ภูซางเป็นการเร่งด่วน ส่วนสามีคือ นายนิคม อายุ 41 ปี รอให้ปากคำกับตำรวจ

นายสมศักดิ์ นวลแก้ว เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิลือชา เล่าว่า จากการสอบถาม นายนิคม เล่าให้ฟังว่า ปกติแล้ว น.ส.วรรณภา เป็นคนอารมณ์ร้อน โดยเฉพาะเวลาดื่มสุรามักจะมีปากเสียงเป็นประจำถึงขั้นคว้ามีดไล่ฟันกันมาแล้วหลายรอบ

วันนี้ น.ส.วรรณภา ได้เมามาอีก และไม่วายที่จะทำร้ายตัวสามี แต่หนนี้สามีได้ใช้ไม้ค้ำแขน น.ส.วรรณภา ก่อนผลักจนล้มหัวฟาดพื้น ขณะนี้อาการยังสาหัสและไม่พ้นขีดอันตราย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
3

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
4

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
5

สาววัย 22 ถูกรางวัลที่ 1 แก๊งคอลฯ หลอกโอนเงินเกลี้ยงบัญชีเกือบ 2 ล้าน
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 29 ตุลาคม 2568
8

คฑา ชินบัญชร เผยดาวพุธยกเข้า 31 ต.ค. หนุน 3 ราศีเฮงยืน 1 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี
9

เปิดสูตรลับต้านแก่ แค่ทำ 5 สิ่งนี้ หลังตื่นนอน ช่วยบำรุงผิวพรรณ-ลดไขมัน
10

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย