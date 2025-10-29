เห็นแมวนั่งจ้องใต้ชั้นวางของ เจ้าของบ้าน เดินเข้าไป งูจงอาง ตัวเขื่องพุ่งฉก แทบช็อก รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยจับ ซ่อนตัวในความมืด แห่ส่องเลขที่บ้านลุ้นโชค
วันที่ 30 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.23 น.ของวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา นายขจรเกียรติ คงแก้ว หรือ น้องมิว บองหลาตรัง อายุ 21 ปี เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด และเป็นเครือข่ายจับอสรพิษของ “บังยา บองหลาคิง” รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบงูเห่าขนาดใหญ่เลื้อยเข้าไปซุกอยู่ภายในบ้านเลขที่ 125 ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
หลังรับแจ้ง นายขจรเกียรติ ได้รีบเดินทางไปตรวจสอบทันที เมื่อไปถึงได้ใช้ไฟฉายคาดศีรษะส่องหาตามจุดที่เจ้าของบ้านระบุ พบว่างูที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นวางของใกล้ประตูภายในบ้านนั้นไม่ใช่งูเห่า แต่เป็น งูจงอาง ขนาดใหญ่ที่นอนขดตัวอยู่ในความมืด
ด้วยพื้นที่คับแคบและมีแสงน้อย เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง ก่อนใช้ตะขอเกี่ยวลำตัวงูออกมาได้สำเร็จ และสามารถจับตัวไว้ได้โดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง 10 นาทีเท่านั้น จากนั้นได้นำงูออกมาที่ลานหน้าบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่กว้าง วัดความยาวได้ประมาณ 2 เมตร ท่ามกลางความตกตะลึงของเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์
นายขจรเกียรติ กล่าวว่า เจ้าของบ้านเป็นผู้พบงูเป็นคนแรก โดยเล่าว่าขณะเดินเข้าบ้าน พบว่าแมวที่เลี้ยงไว้นั่งนิ่งจ้องอยู่ใต้ชั้นวางของในบ้าน ในตอนแรกไม่ได้เอะใจ แต่เมื่อเห็นแมวจ้องอยู่นานผิดปกติ จึงก้มลงไปดูใกล้ ๆ
ปรากฏว่าพบงูอยู่ใต้ชั้นวางของ และงูได้พุ่งฉกใส่ทันที โชคดีที่ไม่ถูกกัด เจ้าของบ้านจึงรีบแจ้งขอความช่วยเหลือ โดยคิดว่าเป็นงูเห่า ภายหลังจับได้เรียบร้อย งูจงอางตัวดังกล่าวได้ถูกนำใส่กระสอบตาข่าย เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ขณะเดียวกันชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ต่างไม่พลาด นำเลขที่บ้าน 125 ไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้