เพื่อนบ้านสงสัย ไม่ออกมาตะโกนด่าหลายวัน จนได้กลิ่นเหม็นรุนแรง แจ้งตร.ตรวจสอบ พังประตูบ้านเข้าไปแทบช็อก พบเป็นศพหญิงเปลือยกาย หนอนไต่ แมลงวันตอม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ต.ค.2568 ร.ต.ท.ชาตรี ทรัพย์นิยมพงศ์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี รับแจ้งเหตุได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาด้านนอกอย่างรุนแรง คาดว่าน่าจะมีเหตุร้าย ที่บ้านพักหลังหนึ่ง บริเวณถนนพระปิยะ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมตำรวจงานสืบสวน สภ.เมืองลพบุรี ตำรวจสายตรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว ซึ่งไม่สามารถเปิดประตูได้ จึงได้ประสานกู้ภัยฯ นำเครื่องตัดถ่างมาทำการตัดจนสามารถเปิดได้ เจ้าหน้าที่ต้องผงะเมื่อเจอร่างหญิงเจ้าของบ้านเสียชีวิตสภาพนอนหงายอยู่บนเตียงนอน ไม่สวมเสื้อผ้า แมลงวันตอม หนอนไต่ กลิ่นคลุ้ง

แพทย์จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ทำการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย ซึ่งยังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุของการตายได้ และประเด็นเปลือยกายของผู้ตาย

น.ส.ชลธิชา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ญาติของผู้ตาย กล่าวว่า ผู้ตายชื่อ น.ส.ดนัญญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพียงผู้เดียว หลังจากแม่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อน และยายก็เพิ่งมาเสียชีวิตไปไม่นาน ผู้ตายไม่สุงสิงกับใคร ไม่เอาญาติพี่น้อง และไม่มีใครกล้ามายุ่งเนื่องจากคล้ายจิตเวช ซึมเศร้า

มักด่าทอหากไม่พอใจใคร จนเพื่อนบ้านย่านนี้รู้ดี หลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้เนื่องจากผู้ตายไม่ออกมาซื้อหาอาหาร หลังจากที่แม่และยายเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นาน ล่าสุดก่อนเสียชีวิตเมื่อประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้ตายได้ออกมาตะโกนด่าเกี่ยวกับกลิ่นของร้านไก่ย่างบริเวณดังกล่าว หลังจากนั้นได้หายไปไม่มีใครพบอีก จนมาทราบว่าเสียชีวิตแล้ว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ สอบสวนญาติ และพยานใกล้เคียง ซึ่งไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ ต้องนำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์ในเบื้องต้น ก่อนนำร่างส่งสถาบันนิติเวชเพื่อให้แพทย์ได้ทำการพิสูจน์ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตแน่ชัดอีกครั้ง

