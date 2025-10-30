บุรีรัมย์ แม่ค้าปลื้ม คนละครึ่งพลัส ลูกชิ้นยืนกิน ยอดขายพุ่งเท่าตัว ลูกค้าซื้อไม่ขาดสาย นทท.แห่ใช้สิทธิ ถิ่นเซราะกราว อ้อน รัฐบาลหนู เดินหน้าทำ เฟส 2-3 เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง

30 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้า วันที่ 2 ของการใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ยังคึกคัก บรรดาร้านค้าโดยเฉพาะร้านอาหาร มีผู้ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง มาใช้จ่ายมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

โดยเฉพาะ ที่ลานบนสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุดขายลูกชิ้นยืนกิน โดยมีแม่ค้าขายประมาณ 10 ร้านค้า ที่นำลูกชิ้นสัญลักษณ์ จังหวัดบุรีรัมย์มาทอดขาย จุดนี้นักท่องเที่ยว จะรู้จักกันดีหลัง “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ศิลปินระดับโลก เคยเอ่ยถึง

นางสาวอรุณศรี กำเนิดกลาง อายุ 41 ปี เจ้าของร้านลูกชิ้นยืนกินยายภา กล่าวว่า วันแรกของการใช้คนละครึ่งพลัส ที่ผ่านมา ลูกชิ้นยืนกินคึกคักตั้งแต่ตอนเช้า ตอนนี้เป็นวันที่ 2 ของการใช้คนละครึ่ง ลูกค้ายังมาไม่ขาดสายโดยเฉพาะตอนเช้า

ส่งผลให้ยอดขายลูกชิ้นยืนกินพุ่งเป็นเท่าตัว จากก่อนจะมีคนละครึ่ง โดยเฉลี่ยจะมีคนใช้คนละครึ่งมาซื้อลูกชิ้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีทั้งคนจังหวัดบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

นางสาวอรุณศรี กล่าวด้วยว่า อยากให้รัฐบาล ทำ คนละครึ่งเฟส 2 และ เฟส 3 ขึ้นมาอีก เพราะ เฟสแรก ยังได้ไม่ทั่วถึง หากมี คนละครึ่ง อีกเชื่อว่า เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งอย่างแน่นอน

น.ส.จันทคันศร สุขกระจ่าง อายุ 25 นักท่องเที่ยวชาว จ.ระยอง เล่าว่า ตนมากับครอบครัว ได้โครงการคนละครึ่งทุกคน ตั้งใจมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์ และอยากสัมผัส “ลูกชิ้นยืนกิน” ด้วยตัวเองว่า เป็นอย่างไร ที่สำคัญอยากมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น เขากระโดง เขาพนมรุ้ง และสนามฟุตบอล สนามแข่งรถ ยอมรับ คนละครึ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวกล้าใช้จ่าย เพราะมีคนมาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว ครึ่งหนึ่ง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
5

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
6

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
8

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
9

กลิ่นเหม็นรุนแรง พังประตูบ้านช็อก พบเป็นศพหญิงเปลือยกาย หนอนไต่
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ