บุรีรัมย์ แม่ค้าปลื้ม คนละครึ่งพลัส ลูกชิ้นยืนกิน ยอดขายพุ่งเท่าตัว ลูกค้าซื้อไม่ขาดสาย นทท.แห่ใช้สิทธิ ถิ่นเซราะกราว อ้อน รัฐบาลหนู เดินหน้าทำ เฟส 2-3 เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
30 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้า วันที่ 2 ของการใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ยังคึกคัก บรรดาร้านค้าโดยเฉพาะร้านอาหาร มีผู้ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง มาใช้จ่ายมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
โดยเฉพาะ ที่ลานบนสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุดขายลูกชิ้นยืนกิน โดยมีแม่ค้าขายประมาณ 10 ร้านค้า ที่นำลูกชิ้นสัญลักษณ์ จังหวัดบุรีรัมย์มาทอดขาย จุดนี้นักท่องเที่ยว จะรู้จักกันดีหลัง “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ศิลปินระดับโลก เคยเอ่ยถึง
นางสาวอรุณศรี กำเนิดกลาง อายุ 41 ปี เจ้าของร้านลูกชิ้นยืนกินยายภา กล่าวว่า วันแรกของการใช้คนละครึ่งพลัส ที่ผ่านมา ลูกชิ้นยืนกินคึกคักตั้งแต่ตอนเช้า ตอนนี้เป็นวันที่ 2 ของการใช้คนละครึ่ง ลูกค้ายังมาไม่ขาดสายโดยเฉพาะตอนเช้า
ส่งผลให้ยอดขายลูกชิ้นยืนกินพุ่งเป็นเท่าตัว จากก่อนจะมีคนละครึ่ง โดยเฉลี่ยจะมีคนใช้คนละครึ่งมาซื้อลูกชิ้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีทั้งคนจังหวัดบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
นางสาวอรุณศรี กล่าวด้วยว่า อยากให้รัฐบาล ทำ คนละครึ่งเฟส 2 และ เฟส 3 ขึ้นมาอีก เพราะ เฟสแรก ยังได้ไม่ทั่วถึง หากมี คนละครึ่ง อีกเชื่อว่า เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งอย่างแน่นอน
น.ส.จันทคันศร สุขกระจ่าง อายุ 25 นักท่องเที่ยวชาว จ.ระยอง เล่าว่า ตนมากับครอบครัว ได้โครงการคนละครึ่งทุกคน ตั้งใจมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์ และอยากสัมผัส “ลูกชิ้นยืนกิน” ด้วยตัวเองว่า เป็นอย่างไร ที่สำคัญอยากมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น เขากระโดง เขาพนมรุ้ง และสนามฟุตบอล สนามแข่งรถ ยอมรับ คนละครึ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวกล้าใช้จ่าย เพราะมีคนมาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว ครึ่งหนึ่ง