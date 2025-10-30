สู้กันเดือด จงอาง 3 เมตร VS งูเหลือม 3 เมตร อีกฝ่ายเสียท่าโดนรัด แห่ตีเลขเด็ด ก่อนนำงูทั้ง 2 ตัวไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ

วันที่ 30 ต.ค.68 ทีมปราบอสรพิษอาสาพิทักษ์งู จ.สงขลา และกู้ชีพ อบต.สะท้อน โดยการนำของนายทวีศักดิ์ บุญเศษ กำลังออกปฎิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา รับแจ้งจากนางอุมา อายุ 62 ปี ชาวบ้านซองใต้ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ขอความช่วยเหลือจับงู

เนื่องจากมีงูจงอางกำลังรัดอยู่กับงูเหลือม ยู่บริเวณกอไผ่หน้าบ้าน เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับคนในบ้าน เลยขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาจับให้ด้วย

นายทวีศักดิ์ พร้อมด้วยกู้ชีพ อบต.สะท้อน รีบนำอุปกรณ์ในการจับงู เข้าตรวจสอบทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงรีบเดินไปยังกอไผ่ที่หน้าบ้าน พบามีงูจงอางตัวใหญ่ความยาว 3.10 เมตร ถูกงูเหลือม ความยาว 3 เมตร รัดคออยู่ข้างก่อไผ่ เจ้าหน้าที่ จึงใช้อุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการจับงูเอาออกมาอยู่ในที่โล่ง เพื่อทำการแยกงูทั้งสองตัวให้ออกจากกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการจับงูแยกออกจากกัน เนื่องจากหากพลาดก็อาจจะถูกงูกัดเอาได้

เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานประมาณ 5 นาที สามารถจับงูแยกออกจากกันได้ นำงูจงอางมาวัดได้ความยาว 3.10 เมตร จึงนำใส่กระสอบ และนำงูเหลือมมาวัดได้ความยาว 2.80 เมตร จึงนำใส่กระสอบ เตรียมนำงูทั้ง 2 ตัวไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลบ้านเรือนผู้คนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านต่างนำเลขที่เกี่ยวข้องกับงูเหลือมและงูจงอาจ 2 ตัว มาตีเลขเด็ดเลขดังในงวดวันที่ 1 พ.ย.68 คือเลข 791 และ 438

