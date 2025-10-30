ชาวบ้านพากันสงสารจับใจ ยายวัย75 จูงมือหลานชาย3ขวบ เดินไปขอข้าววัดกิน เผยไม่มีเงินซื้อข้าวให้หลาน ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวาน
วันที่ 30 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่กำลังขับรถผ่านถนนนิตโยหมายเลข 2 สายอุดรธานี-อ.หนองหาน จ.อุดรธานี พบกับคุณยายคนหนึ่งกำลังจูงเด็กอยู่ข้างถนน เมื่อเข้าไปสอบถามทราบชื่อนางสง่า อายุ 75 ปี ส่วนเด็กชายที่จูงแขนมาด้วยเป็นหลานชายชื่อ ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 3 ขวบ
นางสง่า บอกว่า บ้านอยู่บ้านหนองขาม อยู่บ้านของเทศบาลตำบลหนองบัวที่สร้างให้ อยู่กัน 2 คนกับหลานชาย พ่อแม่เขาแยกทางกันเอามาให้ยายเลี้ยง พอดีหลานชายร้องบอกหิวข้าวแล้ว ตนเองไม่มีเงินซื้อข้าวให้หลานกิน และไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวาน
ตนเองจึงจูงแขนหลานชายมาตามริมถนนเพื่อไปที่วัดบ้านนาทราย เพื่อไปขอข้าววัดกิน เพราะหลวงพ่อที่วัดแห่งนี้รู้จักกับยาย ปกติจะมาขอข้าววัดกินประจำ ขณะที่ชาวโซเซียลเห็นแล้วก็สงสารจับใจ คนไม่มีจะกินก็ไม่มีจริงๆ