หนุ่มใหญ่ออกวางตาข่ายดักปลา ในลำคลอง พลาดจมน้ำ กู้ภัยงมหาร่างทั้งคืนไม่พบ แม่จุดธูปบอกไม่นานลอยทันที จนท.คาดสาเหตุเกิดจากเป็นลมหน้ามืด
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 ต.ค.2568 ร.ต.อ.วีระ พะวา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาบางแกรก ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านป่าพริก ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ว่าพบศพนางสายลม อายุ 59 ปี ในลำคลองทับเสลา-หนองฉาง หมู่ 5 ต.ทุ่งโพ ลอยขึ้นอยู่ริมลำคลองข้างป่าหญ้า หลังรับแจ้งจึงประสานไปยังนายฉัตรมงคล สุวรรณเศรษฐ์ หัวหน้าบรรณเทาสาธารณ์ภัยอุทัยธานี พร้อมกำลัง กู้ภัยอุทัยธานี (จุดหนองฉาง) ไปยังที่เกิดเหตุ
พบชาวบ้านที่ทราบข่าว ต่างมายืนมุ่งริมคลอง เป็นจำนวนมาก พบศพผู้ตายลอยอยู่ในน้ำติดป่าหญ้า ริมตลิ่งอีกฝังหนึ่ง พร้อมกับตาข่ายดักป่าของผู้ตาย ที่ว่างอยู่บนป่าหญ้าใกล้ผู้ตายในลำคลอง โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงไปในลำคลอง ที่มีระดับน้ำลึกประมาณ 1 เมตร 50 ซ.ม.นำผู้ตายมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่ง เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมแพทย์เวร มาชันสูตรพลิกศพ ในสภาพศพผู้ตายสวมเสื้อยืดสีขาว สวมกางกางขาสั้น มือขวากรัมไม้หลักสำหรับปลักตาข่ายไว้แน่น
จากการสอบถามทราบว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 23.00 น.เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาบางแกรก ขอกำลังชุดประดาน้ำ มางมหาผู้ตาย โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชม.กว่า แต่ไม่พบก็ถอนกำลังกำลังกลับ หลังจากนั้นช่วงเที่ยงของวันนี้ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ว่าพบศพของผู้ตายแล้ว แต่อยู่อีกฝังหนึ่งให้ช่วยนำร่างของผู้ตายมาขึ้นอีกฝังหนึ่ง
ด้าน นายสามารถ น้องของผู้ตายเปิดเผยว่า ผู้ตายนั้นได้พักอาศัยอยู่กลับแม่ 2 คน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป วันไหนไม่มีงานทำ ก็ชอบออกมาหาปลาตามห้วยหนองคลองนาทั่วไป และเมื่อวานก็เช่นกัน ผู้ตายก็ออกมาปักตาข่าย ออกจากบ้านมาคนเดียวประมาณ 10.00 น. โดยได้ขี่จักรยาน มาจอดไว้ใต้ต้นไม้ริมคลอง แล้วลงไปในคลอง เพื่อดักตาข่าย
หลังจากนั้นจนมืด ผู้ตายก็ยังไม่กลับบ้าน และได้มีชาวบ้าน ผ่านไปมาเห็นรถจักรยาน ของผู้ตายจอดอยู่ก็ตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับ จนมืดก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่าเห็นรถจักรยานของผู้ตายจอดอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ จึงไปดู และเดินไปดูในคลอง พบรองเท้าของผู้ตายวางอยู่ ใกล้กันพบกระเป๋าสะพายว่างอยู่ จึงแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอชุดประดาน้ำ มาลงตรวจสอบในลำคลอง ก็ไม่พบ
กระทั่งช่วงสายๆวันนี้ ได้พาแม่มาจุดธูปบอกผู้ตาย ถ้าเสียชีวิตอยู่ภายในลำคลองจริง ขอให้ขึ้นมา หลังจากนั้นก็พาแม่กลับบ้าน พอถึงบ้าน ระหว่างนั้นได้มีชาวบ้านมาบอก พบศพผู้ตายลอยอยู่ในลำคลองจริง ส่วนสาเหตุเบื้องต้นการเสียชีวิต คาดว่าน่าจะเป็นลมแล้วหน้ามืดจมในน้ำ ซึ่งตนเองและญาติก็ไม่ติดใจในการเสียชีวิต จึงขอรับศพผู้ตายไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป