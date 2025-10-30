เปิดภาพวงจรปิด นาทีพี่ชายโหด ยกพวกบุกบ้านยิงแฟนหนุ่มของน้องสาว เสียชีวิตสลด เผยนาทีลั่นไกต่อหน้าผู้เป็นแม่
วันที่ 30 ต.ค.2568 จากกรณีที่กลุ่มคนร้าย 4 คน ขับรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ บุกยิง นายภานุพงษ์ หรือผักกาด อายุ 28 ปี ก่อนไปเสียชีวิตที่รพ. เหตุเกิดที่บ้านพักของผู้เสียชีวิต ในพื้นที่บ้านไสหมาก หมู่ 9 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า คนร้ายคือนายอาร์ม พี่ชายของแฟนสาวผู้บาดเจ็บ ขับรถฟอร์จูนเนอร์สีดำมากับพวกอีก 3 คน โดยมีอาวุธปืนยาวและปืนพกสั้นครบมือ ทั้งหมดลงจากรถแล้วถามหานายผักกาดกับนางนิภา เจ้าของบ้าน นางนิภาจึงชวนให้เข้ามานั่งพูดคุย ก่อนเรียกลูกชายออกมาพบ
ทันทีที่นายผักกาดเดินออกมา ก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ก่อนที่นายอาร์มจะชักปืนยิงใส่ต่อหน้าแม่ของผู้บาดเจ็บ กระสุนเจาะเข้าที่หน้าอก 4 นัด นายผักกาดวิ่งหนีออกทางหลังบ้าน ส่วนนายอาร์มกับพวกขึ้นรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ล่าสุดพบว่ากล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ได้ ปรากฏภาพกลุ่มคนร้ายแต่งชุดดำ เดินลงจากรถ โดยมีนางนิภา ผู้เป็นแม่ของนายผักกาด เดินออกมาจากบ้าน โดยนายอาร์ม เดินลงจากรถเป็นคนแรกพร้อมถามหานายผักกาด ก่อนจะเดินอ้อมไปดูบริเวณบ้าน
หลังจากนั้นนางนิภา ได้ไปเรียกนายผักกาด ซึ่งนอนอยู่ในบ้านออกมาหน้าบ้านเพื่อเจอกับนายอาร์ม และพวกขณะที่นายผักกาด นั่งรอ พูดคุยกับนายอาร์ม อยู่บนเก้าอี้โต๊ะหน้าบ้าน หลังจากนั้น นายนาท เดินพุ่งเข้าไปที่นายผักกาด ก่อนจะเปิดฉากยิงใส่นายผักกาด
หลังจากนั้นนายอาร์ม และเพื่อนรวม 3 คน กรูกันเข้าไปที่นายผัดกาด นายผักกาดที่ถูกกระสุนปืน ได้วิ่งหนีไปทางหลังบ้าน ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะหลบหนีไปหลังก่อเหตุ ทั้งนี้มีรายงานว่า ผู้ก่อเหตุได้มีการติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
อ่าน พี่ชายบุกยิงแฟนน้องสาว หลังทะเลาะมีปากเสียงประจำ จนล่าสุดน้องเข้ารพ.