ชาวบ้านเขาค้อแจ้งตร.-ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบกลุ่มชาย-หญิงจำนวนมากหลบซ่อนอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้าน พบเป็นชาวเมียนมากับคนจีน หนีเข้าเมืองมาโดนทิ้งไม่มีรถมารับตามนัด
วันที่ 30 ต.ค.2568 พ.ต.อ.บุญถึง เหมือนแสง ผกก.สภ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.ของวันที่ 30 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขาค้อ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบบุคคลต่างด้าวจำนวนมากคาดหลบหนี้เข้าเมืองมาหลบซ่อนอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จึงร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเขาค้อออกตรวจสอบ
เมื่อไปถึงจุดที่รับแจ้งซึ่งเป็นป่าหญ้าคาท้ายหมู่บ้าน พบชาวต่างชาติทั้งนั่งและนอนซ่อนตัวอยู่จึงได้นำตัวออกมาตรวจสอบพบเป็นชาวเมียนมา 15 คน และชาวจีน 5 คน สอบถามเบื้องต้นทราบว่า บุคคลกลุ่มนี้ลักลอบออกมาจากประเทศเมียนมาทางช่องทางธรรมชาติ
โดยมีรถมารับอ้างว่าจะพาไปทำงานในโรงงานแห่งหนึ่ง เมื่อมาถึงเขาค้อช่วงค่ำของวันที่ 29 ต.ค.2568 คนขับรถได้ให้ทั้งหมดลงจากรถแล้วเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่า โดยบอกว่าจะมีรถมารับไปทำงาน แต่สุดท้ายไม่มีใครมารับจนชาวบ้านมาพบเข้าแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดหล่มสัก จากนั้นจะได้ประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกประเทศต่อไป