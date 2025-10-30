ชาวบ้านเขาค้อแจ้งตร.-ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบกลุ่มชาย-หญิงจำนวนมากหลบซ่อนอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้าน พบเป็นชาวเมียนมากับคนจีน หนีเข้าเมืองมาโดนทิ้งไม่มีรถมารับตามนัด

วันที่ 30 ต.ค.2568 พ.ต.อ.บุญถึง เหมือนแสง ผกก.สภ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.ของวันที่ 30 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขาค้อ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบบุคคลต่างด้าวจำนวนมากคาดหลบหนี้เข้าเมืองมาหลบซ่อนอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จึงร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเขาค้อออกตรวจสอบ

เมื่อไปถึงจุดที่รับแจ้งซึ่งเป็นป่าหญ้าคาท้ายหมู่บ้าน พบชาวต่างชาติทั้งนั่งและนอนซ่อนตัวอยู่จึงได้นำตัวออกมาตรวจสอบพบเป็นชาวเมียนมา 15 คน และชาวจีน 5 คน สอบถามเบื้องต้นทราบว่า บุคคลกลุ่มนี้ลักลอบออกมาจากประเทศเมียนมาทางช่องทางธรรมชาติ

โดยมีรถมารับอ้างว่าจะพาไปทำงานในโรงงานแห่งหนึ่ง เมื่อมาถึงเขาค้อช่วงค่ำของวันที่ 29 ต.ค.2568 คนขับรถได้ให้ทั้งหมดลงจากรถแล้วเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่า โดยบอกว่าจะมีรถมารับไปทำงาน แต่สุดท้ายไม่มีใครมารับจนชาวบ้านมาพบเข้าแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดหล่มสัก จากนั้นจะได้ประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกประเทศต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

ยายออสซี่ดับ ทัวร์นับผู้โดยสารไม่ครบ-เรือสำราญทิ้งโดดเดี่ยวบนเกาะ
5

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
6

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
7

ชายวัย 62 ปี ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์ชี้ มาจาก 3 พฤติกรรมที่หลายคนมองข้าม
8

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
9

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
10

ส่งองค์เทพกลับสรวงสวรรค์ ปิดฉากกินเจปีนี้ ฮือฮาส่อง เลขหางประทัด 2-3 ตัวโผล่