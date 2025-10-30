นายอำเภอพิมาย โคราช ผุดไอเดียทอดผ้าป่ายาเสพติด แนะชาวบ้านแจ้งเบาะแสแบบลับ เขียนชื่อผู้ค้า-เสพยาเสพติดใส่บาตรพระ หวังชุมชนปลอดยา
วันที่ 30 ต.ค.2568 ที่ศาลาเอกเนกประสงค์ บ.ท่าแดง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ายาเสพติด ตามโครงการ “รวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ” โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลสัมฤทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งกิจกรรม “ทอดผ้าป่ายาเสพติด” ไม่ได้หมายถึงการเอายาเสพติดมาบริจาค แต่เป็นการทำบุญรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสผู้ค้า-ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง
โดยเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทุกหมู่บ้าน ในชื่อ “ทอดผ้าป่ายาเสพติด” ค้นหาผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่ ด้วยการตั้งกล่องรับแจ้งเบาะแส แทนการตั้งต้นผ้าป่า เพื่อให้ประชาชนเขียนข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพฯ และผู้ต้องสงสัย ใส่ลงในกล่องอย่างลับที่สุด เพื่อสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม ได้ภาคภูมิใจและอิ่มบุญเหมือนได้ช่วยชำระล้างสิ่งไม่ดีออกจากชุมชน
ซึ่งเปิดให้ชาวบ้านเข้าไปในคูหา เขียนชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือแจ้งเบาะแส ก่อนจะนำมาใส่ลงไปในบาตรพระ ถือเป็นการทำบุญกุศล เพื่อให้ทุกครอบครัวทุกชุมชน ปลอดจากยาเสพติด และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รู้ตัวผู้ค้า-ผู้เสพยาเสพติด ก็จะเข้าดำเนินการตรวจค้นจับกุม ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน