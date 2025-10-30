2ลูกสะใภ้ไม่ถูกกัน พี่ชายคว้าปืนยิงใส่น้องชาย จนล้มคว่ำต่อหน้าแม่ ก่อนซิ่งเก๋งหนีไปพร้อมเมีย เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัว
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 30 ต.ค.2568 ร.ต.ท.ณัฐดนัย บริหาร รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุทัย รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืน ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ภายในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ริมถนนโรจนะ หมู่ 1 ต.ลธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อม ด้วย พ.ต.อ.มนัส อัดโดดดร ผกก.สภ.อุทัย เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ และฝ่ายสืบสวน ประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ไปให้การช่วยเหลืออผู้ได้รับบาดเจ็บ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อคือ นายธนนท์อายุ 43 ปี มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน เข้าที่บริเวณแผ่นหลัง 3 นัด เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เร่งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนประสานทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลราชธานี นำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างเร่งด่วน จากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ พบปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 มม.ตกอยู่ 1 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถาม นางจรรยา อายุ 72 ปี แม่ของผู้บาดเจ็บ ทราบว่าก่อเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุตนกำลังนั่งอยู่กับลูกชาย ที่ถูกยิงบาดเจ็บ ภายในร้าน จากนั้น นายอธิบดี อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นลูกชายคนโต ได้เข้ามาทะเลาะมีปากเสียงกับน้องชาย เนื่องจากมีปัญหาขัดแย้งกันมานาน
โดยสาเหตุมาจากภรรยาของทั้งสองฝ่ายมักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ จนทำให้พี่น้องมีปากเสียงตามไปด้วย ก่อนเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรง และนายอธิบดีใช้อาวุธปืนยิงใส่น้องชาย จนล้มคว่ำบาดเจ็บ แล้วได้ขับรถยนต์เก๋ง โตโยต้า วีออส สีขาว หลบหนีไปพร้อมภรรยา
สอบถามเพื่อนบ้าน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงฝนตกใส่หลังคา แต่เมื่อเดินออกมาดูก็พบว่ามารดาของผู้บาดเจ็บกำลังร้องขอความช่วยเหลือ จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ่ายภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมประสานให้ญาติของผู้ก่อเหตุช่วยติดต่อเพื่อให้เข้ามามอบตัว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป