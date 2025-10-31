คดีพลิกเลย ไฟไหม้รถปอร์เช่หรู ก่อนโป๊ะแตก กล้องวงจรปิดจับภาพชัด เจ้าของชาวบราซิลเผาเอง เจ็บตัวฟรี หวังเอาเงินประกัน
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า หนุ่มชาวบราซิลก่อเหตุ จุดไฟเผารถยนต์หรู Porsche 911 Carrera ของตัวเอง เพื่อหวังเรียกร้องเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย แต่กลับถูกจับโป๊ะ เพราะเหตุการณ์ทั้งหมดถูกกล้องวงจรปิดบันทึกไว้แบบเต็มๆ
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ชายรายนี้โทรแจ้งตำรวจ อ้างว่า ถูกคนร้ายใช้อาวุธบังคับหยุดรถและจับยัดใส่ท้ายรถ Porsche ของตนเอง ก่อนจะนำไปยังพื้นที่ชนบทห่างไกลแล้วจุดไฟเผารถ
ขณะเกิดเหตุมีผู้สัญจรผ่านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ทัน ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้เพียงเล็กน้อย
ขณะเดียวกัน เขายืนยันกับตำรวจว่าไม่รู้จักคนร้ายและไม่ทราบถึงแรงจูงใจของคนร้าย แต่จากการสอบสวนภายหลังกลับพบความผิดปกติ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องฟาร์มในพื้นที่ใกล้เคียงพบว่า ชายคนดังกล่าวเป็นผู้ลงมือเผารถของตัวเองจริงๆ
แม้ถูกเปิดหลักฐานตรงหน้า เขายังคงยืนกรานว่าเป็นผู้เสียหาย และชี้รอยแผลไฟไหม้บนร่างกายว่าเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง
อย่างไรก็ตาม รายงานเพิ่มเติมระบุว่า รถปอร์เช่ (Porsche) คันดังกล่าวมีภาษีรถยนต์ค้างชำระอยู่จำนวนหนึ่ง (ไม่ได้เปิดเผยตัวเลข) และมีมูลค่าราว 130,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.2 ล้านบาท และเชื่อว่าเจ้าของรถวางแผนเผาเพื่อหวังเงินประกัน หลังขายรถไม่ได้เพราะภาษียังค้างอยู่
ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีกล้องเพียงตัวเดียวในรัศมีหลายกิโลเมตร และกล้องนั้นคือกล้องที่บันทึกความผิดของเขาไว้อย่างชัดเจน
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม และยังไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในข้อหาฉ้อโกงประกันภัยหรือความผิดอื่น แต่ดูเหมือนว่าการเผารถปอร์เช่ด้วยมือตัวเอง อาจกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตของชายคนนี้แล้วก็เป็นได้