วิวาห์นี้ต้องพึ่งสปอนเซอร์! เจ้าบ่าวฝรั่งเศสเปลี่ยนทักซิโด้เป็นพื้นที่โฆษณา เดินเข้าพิธีพร้อมโลโก้ทั้งหมด 26 จุด ชาวเน็ตลั่น สุดยอดนักการตลาดแห่งปี
ดาโกแบร์ เรอนูฟ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพจากเมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส คิดไอเดียสุดครีเอตในการหาเงินจัดงานแต่งงานของตัวเอง ด้วยการเปลี่ยนชุดทักซิโด้ให้กลายเป็นป้ายโฆษณาเคลื่อนที่
โดยเขาขายพื้นที่สปอนเซอร์ทั้งหมด 26 จุด ให้กับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง ซึ่งแต่ละบริษัทจะจ่ายเงินเพื่อให้โลโก้ของตนถูกพิมพ์ลงบนชุดสูทของเจ้าบ่าวโดยตรง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา เรอนูฟได้เข้าพิธีวิวาห์ในชุดทักซิโด้สุดพิเศษที่เต็มไปด้วยโลโก้จากบริษัทร่วมกว่า 20 แห่ง ทั้งจากวงการ AI, ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเครื่องมือซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นยังรวมถึงบริษัทของเขาเองชื่อ CompAi ที่ร่วมเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ด้วย
เรอนูฟเผยว่า จุดประสงค์ของเขาไม่ใช่แค่เพื่อระดมทุนเท่านั้น แต่ยังอยากเปลี่ยนช่วงเวลาส่วนตัวในชีวิตให้กลายเป็นสิ่งที่ “สนุกและน่าจดจำ” สำหรับคนในวงการเทคโนโลยีด้วย
เขายังได้โพสต์ภาพของชุดสุดแปลกบนแพลตฟอร์ม X พร้อมข้อความขอบคุณว่า “ขอขอบคุณสตาร์ทอัพทั้ง 26 แห่งที่ช่วยเราจัดงานแต่งได้สำเร็จ มันเป็นวันที่สวยงามจริง ๆ”
Big thanks to the 26 startups who helped us pay for our wedding, it was a beautiful day 😍 (full cinematic video coming soon) pic.twitter.com/2LDcrjjws5
— Dagobert – Corporate sellout 👔 (@dagorenouf) October 26, 2025
สำหรับไอเดียทั้งหมดนี้ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อเจ้าบ่าวเปิดเผยแผนการสุดแหวกแนวของเขา ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายงานแต่งงานด้วยการ “ขายพื้นที่โฆษณาบนชุดทักซิโด้” ของตัวเอง
เขายังคงยึดมั่นในไอเดียนั้นอย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับช่างตัดสูทเพื่อออกแบบแจ็กเก็ตใหม่ให้สามารถรองรับการปักโลโก้จากบรรดาสตาร์ทอัพที่ซื้อพื้นที่โฆษณาได้อย่างสวยงาม
ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ พื้นที่สปอนเซอร์ส่วนใหญ่ก็ ถูกจับจองหมดเกลี้ยง ก่อนที่เรอนูฟจะส่งชุดสูทสุดพิเศษของเขาไปปักโลโก้จริงตามคำสั่งซื้อ
Currently getting people to sponsor my wedding and pass it as business expense under advertising. Sold 7 spots today. https://t.co/p8tK3q1rWl pic.twitter.com/i2OmLlTKnp
— Dagobert – Corporate sellout 👔 (@dagorenouf) July 24, 2025
แม้หลายคนจะชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าของเรอนูฟ แต่ก็มีบางส่วนตั้งคำถามว่า การเปลี่ยน “ช่วงเวลาสำคัญในชีวิตส่วนตัว” ให้กลายเป็นโอกาสทางการตลาดนั้น เหมาะสมหรือไม่?
ผู้ใช้รายหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X แสดงความคิดเห็นว่า “ชอบไอเดียนี้มาก! เป็นทีมเวิร์กของสตาร์ทอัพแม้แต่ในงานแต่งงาน ช่างเป็นวิธีเฉลิมฉลองชุมชนเทคที่สุดยอดจริง ๆ ขอให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จต่อไปนะ” อีกคนหนึ่งคอมเมนต์ว่า “ตลกมากแต่ก็เท่มากเหมือนกัน!”
ส่วนอีกรายกล่าวติดตลกว่า “นายใจถึงสุด ๆ ที่กล้าทำแบบนี้! ยอมใจเลยจริง ๆ แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับงานแต่งนะ!” ขณะที่ผู้ใช้คนสุดท้ายถึงกับยกย่องว่า “ขอมอบรางวัลแคมเปญการตลาดแห่งปีให้เลย!”