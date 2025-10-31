วิวาห์นี้ต้องพึ่งสปอนเซอร์! เจ้าบ่าวฝรั่งเศสเปลี่ยนทักซิโด้เป็นพื้นที่โฆษณา เดินเข้าพิธีพร้อมโลโก้ทั้งหมด 26 จุด ชาวเน็ตลั่น สุดยอดนักการตลาดแห่งปี

ดาโกแบร์ เรอนูฟ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพจากเมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส คิดไอเดียสุดครีเอตในการหาเงินจัดงานแต่งงานของตัวเอง ด้วยการเปลี่ยนชุดทักซิโด้ให้กลายเป็นป้ายโฆษณาเคลื่อนที่

โดยเขาขายพื้นที่สปอนเซอร์ทั้งหมด 26 จุด ให้กับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง ซึ่งแต่ละบริษัทจะจ่ายเงินเพื่อให้โลโก้ของตนถูกพิมพ์ลงบนชุดสูทของเจ้าบ่าวโดยตรง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา เรอนูฟได้เข้าพิธีวิวาห์ในชุดทักซิโด้สุดพิเศษที่เต็มไปด้วยโลโก้จากบริษัทร่วมกว่า 20 แห่ง ทั้งจากวงการ AI, ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเครื่องมือซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นยังรวมถึงบริษัทของเขาเองชื่อ CompAi ที่ร่วมเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ด้วย

เรอนูฟเผยว่า จุดประสงค์ของเขาไม่ใช่แค่เพื่อระดมทุนเท่านั้น แต่ยังอยากเปลี่ยนช่วงเวลาส่วนตัวในชีวิตให้กลายเป็นสิ่งที่ “สนุกและน่าจดจำ” สำหรับคนในวงการเทคโนโลยีด้วย

เขายังได้โพสต์ภาพของชุดสุดแปลกบนแพลตฟอร์ม X พร้อมข้อความขอบคุณว่า “ขอขอบคุณสตาร์ทอัพทั้ง 26 แห่งที่ช่วยเราจัดงานแต่งได้สำเร็จ มันเป็นวันที่สวยงามจริง ๆ”

สำหรับไอเดียทั้งหมดนี้ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อเจ้าบ่าวเปิดเผยแผนการสุดแหวกแนวของเขา ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายงานแต่งงานด้วยการ “ขายพื้นที่โฆษณาบนชุดทักซิโด้” ของตัวเอง

เขายังคงยึดมั่นในไอเดียนั้นอย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับช่างตัดสูทเพื่อออกแบบแจ็กเก็ตใหม่ให้สามารถรองรับการปักโลโก้จากบรรดาสตาร์ทอัพที่ซื้อพื้นที่โฆษณาได้อย่างสวยงาม

ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ พื้นที่สปอนเซอร์ส่วนใหญ่ก็ ถูกจับจองหมดเกลี้ยง ก่อนที่เรอนูฟจะส่งชุดสูทสุดพิเศษของเขาไปปักโลโก้จริงตามคำสั่งซื้อ

แม้หลายคนจะชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าของเรอนูฟ แต่ก็มีบางส่วนตั้งคำถามว่า การเปลี่ยน “ช่วงเวลาสำคัญในชีวิตส่วนตัว” ให้กลายเป็นโอกาสทางการตลาดนั้น เหมาะสมหรือไม่?

ผู้ใช้รายหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X แสดงความคิดเห็นว่า “ชอบไอเดียนี้มาก! เป็นทีมเวิร์กของสตาร์ทอัพแม้แต่ในงานแต่งงาน ช่างเป็นวิธีเฉลิมฉลองชุมชนเทคที่สุดยอดจริง ๆ ขอให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จต่อไปนะ” อีกคนหนึ่งคอมเมนต์ว่า “ตลกมากแต่ก็เท่มากเหมือนกัน!”

ส่วนอีกรายกล่าวติดตลกว่า “นายใจถึงสุด ๆ ที่กล้าทำแบบนี้! ยอมใจเลยจริง ๆ แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับงานแต่งนะ!” ขณะที่ผู้ใช้คนสุดท้ายถึงกับยกย่องว่า “ขอมอบรางวัลแคมเปญการตลาดแห่งปีให้เลย!”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
2

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
3

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
4

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
5

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
6

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
7

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน
8

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
9

หนุ่ม กรรชัย แอดมิตด่วน หมอประเมินการรักษา เผยสาเหตุต้องยกเลิกงานใหญ่เย็นนี้
10

กรุงไทย แจงปัญหาโอนเงิน ระบบตัดเงินต้นทาง แต่เงินไม่เข้าบัญชีปลายทาง 