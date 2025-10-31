อึ้ง เจอจดหมายทหาร สมัยสงครามโลกอายุ 100 ปี เขียนด้วยลายมือ ถูกคลื่นซัด ขึ้นบนชายฝั่งออสเตรเลีย ก่อนส่งคืนเจ้าของ
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า ชายเจอจดหมาย 2 ฉบับในขวดแก้วที่เขียนโดยทหารจากสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดห่างไกลของออสเตรเลีย
เดบราห์ บราวน์ และลูกสาว เฟลิซิ เป็นผู้ค้นพบจดหมายทั้ง 2 ฉบับที่อยู่ในขวดแก้วบริเวณเนินทรายบนชายหาดวอร์ตัน โดยจดหมายถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ปี 1916 ซึ่งเขียนโดยทหารจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อกว่าศตวรรษก่อน
จดหมายฉบับแรก เขียนด้วยดินสอโดยทหารชาวออสเตรเลียใต้ชื่อ มัลคอล์ม อเล็กซานเดอร์ เนวิลล์ ส่งถึงแม่ พร้อมลงชื่อจากสถานที่ว่า “อยู่ที่ใดสักแห่งในทะเล”
จากบันทึกระบุว่า เนวิลล์อยู่บนเรือ ซึ่งออกเดินทางจากเมืองแอดิเลดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม และเขาได้เขียนจดหมายฉบับนี้เพียง 3 วันหลังจากเรือออกจากฝั่ง เขาเล่าว่าอาหารบนเรืออร่อยมาก ยกเว้นเพียงมื้อหนึ่งที่ถูกฝังในทะเล โดยไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม
ในจดหมาย เนวิลล์เขียนว่า “เรือ Ballarat โยกและโคลงอยู่ตลอดเวลา แต่พวกเราก็มีความสุขดี รักจากลูกชายของคุณ มัลคอล์ม” อย่างไรก็ตาม เนวิลล์เสียชีวิตในสมรภูมิที่ฝรั่งเศสเมื่อเดือนเมษายน ปี 1917 ขณะมีอายุเพียง 28 ปี
ต่อมา บราวน์พบจดหมายฉบับที่สอง หลังจากกระดาษแห้ง เป็นจดหมายที่เขียนโดยพลทหารวิลเลียม เคิร์ก ฮาร์ลีย์ ซึ่งระบุว่าพวกเขาอยู่ “ที่ใดสักแห่งในอ่าว” ซึ่งรายงานระบุว่า ฮาร์ลีย์รอดชีวิตจากสงคราม และมีครอบครัวในเวลาต่อมา
บราวน์เล่าว่า เธอพบขวดแก้วนี้ขณะเก็บขยะริมชายหาด ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำของครอบครัว โดยวันนั้นพวกเราขนขยะขึ้นรถกระบะนับไม่ถ้วน เราไม่เคยปล่อยให้ขยะชิ้นไหนหลุดรอดไปได้เลย
บางครั้งเราก็เจอขวดไวน์อายุแค่สิบปีที่มีข้อความอยู่ข้างใน แต่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเจอสิ่งล้ำค่าแบบนี้ “มันช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน”
หลังจากนั้น บราวน์สามารถติดต่อกับหลานเหลนของเนวิลล์ และหลานสาวของฮาร์ลีย์ได้ทางออนไลน์ เธอมีแผนจะส่งจดหมายทั้งสองฉบับคืนให้กับครอบครัวของทหารทั้งสอง