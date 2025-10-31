คู่รักต่างวัย อายุห่าง 46 ปี โต้เสียงวิจารณ์ หลังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปู่-หลาน เผยคบผู้หญิงวัยเดียวกันมันน่าเบื่อ
“ชาลอน” วัย 28 ปี และ “เดวิด” วัย 74 ปี คู่รักต่างวัยที่อายุห่างกันถึง 46 ปี เปิดใจถึงความสัมพันธ์ที่หลายคนมักมองว่าไม่เหมาะสมผ่ายรายการ Love Don’t Judge
ทั้งคู่พบกันครั้งแรกตอนชาลอนไปเที่ยวเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นบ้านของเดวิด ขณะนั้น เดวิดขอเบอร์ชาลอนทันที ด้วยการถามว่า “มีปากกาและกระดาษไหม” เพื่อจดเบอร์
หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว พวกเขาใช้เวลาร่วมกันตลอดสุดสัปดาห์ ก่อนที่เดวิดจะชวนให้เธอย้ายมาอยู่ด้วยกัน และพวกเขาก็ไม่เคยแยกจากกันตั้งแต่นั้น
เดวิดเผยว่า เขาชอบคบผู้หญิงอายุน้อยกว่า เพราะผู้หญิงวัยเดียวกันมัก “น่าเบื่อ” และไม่มีเอเนอร์จีมากพอที่จะตามเขาทัน ส่วนชาลอนบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอคบกับผู้ชายสูงวัย และตอนนี้ก็ทำให้เธอรับรู้แล้วว่า คนอื่นมักตัดสินพวกเขาจากภายนอก มักคิดว่าเธอคบกับเขาเพราะเงิน
แม้ทั้งคู่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นเรื่องของความรัก แต่ชาลอนก็ยอมรับว่า เธอมีความสุขมากที่เดวิดตามใจ เพราะไม่เพียงซื้อของให้เท่านั้น แต่ยังช่วยจ่ายค่าหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของเธอ ค่ารถ และค่าเรียนของลูกชายเธอด้วย
ชาลอนกล่าวติดตลกว่า “ฉันเคยบอกเขานะ ว่าถ้าเขาไม่สบายเมื่อไหร่ ฉันจะไม่ดูแลหรอก จะส่งไปอยู่บ้านพักคนชราแทน ของขวัญที่ฉันชอบมากที่สุดจากเดวิด เป็นพวกรองเท้า กระเป๋า แต่ที่ชอบที่สุดคือ iMac สีเหลือง เขาเป็นคนที่ตามใจฉันมากจริง ๆ
อย่างไรก็ตาม พวกเธอมักตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนเสมอ บ้างก็บอกว่าเหมือนพ่อลูก บ้างก็บอกว่าเหมือนปู่หลาน และเมื่อผู้คนเห็นพวกเธอแสดงความรักต่อกันก็ยิ่งตกใจ
“เวลาไปไหนมาไหนคนชอบมอง หลายคนพูดว่า ‘ดูเหมือนพ่อกับลูก’ หรือ ‘เหมือนปู่กับหลาน’ แต่พอเห็นเราจูบกันก็ตกใจว่า ‘เฮ้ย ทำไมถึงทำแบบนั้น!’ อยากจะบอกคนที่คิดว่าฉันเป็น Gold digger (คนที่คบเพื่อเงิน) นะ จริง ๆ แล้วเขาต่างหากล่ะที่เป็น เพราะฉันนี่แหละคือทอง!”
