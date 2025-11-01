อึราคาแพง! เด็กชายชาวจีนวัย 11 ปี เผลอกลืนเมล็ดทองคำหนัก 10 กรัม มูลค่าเกือบครึ่งแสน แม่สั่งห้ามเข้าห้องน้ำข้างนอก เฝ้ารอตรวจทุกเช้า-เย็น
กลายเป็นข่าวไวรัลสุดฮาในจีน เมื่อเด็กชายวัย 11 ปีเผลอกลืนเมล็ดทองคำหนัก 10 กรัม มูลค่ากว่า 10,000 หยวน หรือราว ๆ 45,000 บาท เข้าไปในท้อง เล่นเอาคุณแม่ถึงกับประกาศก้องว่า “ห้ามอึข้างนอกเด็ดขาด เพราะของลูกมันแพง!”
เรื่องเกิดขึ้นที่เมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน หลังคุณแม่ “นางจี” เพิ่งซื้อเมล็ดทองคำมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา เพราะช่วงนี้ราคาทองพุ่งแรงกว่า 50% ภายในปีเดียว ชาวจีนหลายคนเลยหันมาซื้อทองเก็บแทนหุ้นกับอสังหาฯ ที่ซบเซาในช่วงนี้
แต่ยังไม่ทันจะได้ชื่นชมความแวววาว เด็กชายก็ดันหยิบเมล็ดทองมาเล่น และสุดท้ายกลืนลงท้องไปเฉย! ก่อนวิ่งไปหาแม่ พร้อมตะโกนว่า “แม่ครับ เร็วเข้า! ผมจะตายแล้ว ผมกลืนทองเข้าไป!”
คุณแม่ตอนแรกคิดว่าลูกแกล้ง แต่พอตรวจแล้วไม่เจอเมล็ดทองจริง ๆ ก็ถึงกับทั้งขำทั้งเครียดในเวลาเดียวกัน เธอเล่าว่าเคยมีเหตุการณ์คล้าย ๆ กันในบ้าน ซึ่งหลานสาวของเธอเคยกลืนเหรียญเข้าไป คุณหมอบอกว่าไม่ต้องตกใจ เดี๋ยวก็ออกมากับอุจจาระเอง
งานนี้คุณแม่จีเลยใจเย็น (หรือจะเรียกว่าใจกล้าก็ไม่รู้) เธอถึงขั้นค้นข้อมูลจนพบว่าทองคำก็ “น่าจะออกทางเดิมได้เหมือนกัน” จากนั้นเลยรอให้ธรรมชาติช่วย พร้อมสั่งลูกว่า “ห้ามไปอึข้างนอกนะ เพราะอึของลูกนั้นแพงมาก!”
แต่รอไปห้าวันเต็ม ตรวจอึเช้า-เย็น อย่างขยันก็ยังไม่เจอทองคำสมบัติของบ้าน สุดท้ายวันที่ 26 ตุลาคม คุณแม่ยอมพาไปโรงพยาบาล ผลเอกซเรย์ก็พบวัตถุแปลกปลอมในกระเพาะ โชคดีที่หนูน้อยไม่มีอาการปวดท้อง หรืออาเจียน และในที่สุด “ทองคำ” ก็ถูกนำออกมาได้สำเร็จ
หลังเหตุการณ์นี้ นางจีฝากเตือนพ่อแม่ทั้งหลายว่า “เก็บทองให้ดี ๆ อย่าให้เด็กซน ๆ เห็นเข้า” ส่วนชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์กันสนั่น บ้างบอกว่าควรพาไปหาหมอตั้งแต่แรก บ้างก็แซวว่า “นั่นคงเป็นเมล็ดทองที่มีกลิ่นเฉพาะตัวสินะ!”
ขอบคุณที่มา: South China Morning Post