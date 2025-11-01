คนงานรัสเซียรวยฉับพลัน! ได้เงิน 2.9 ล้านจากการโอนผิดบัญชี แต่ไม่ยอมคืน จนงานเข้า ถูกบริษัทฟ้อง-ศาลสั่งคืน แต่ยังสู้ต่อในฎีกา ชี้ ‘เงินก้อนนี้เป็นของผม!’
คนงานรายหนึ่งในเขตคันตี-มันซี ประเทศรัสเซีย กลายเป็นประเด็นร้อน หลังถูกบริษัทฟ้องร้องข้อหาปฏิเสธไม่คืนเงินกว่า 7 ล้านรูเบิล (ประมาณ 2.9 ล้านบาท) ที่โอนเข้าบัญชีของเขาโดยผิดพลาด ซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์
เมื่อต้นปี 2568 วลาดิมีร์ รีชากอฟ แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง เมื่อได้รับแจ้งเตือนจากแอปธนาคาร เงิน 46,954 รูเบิล (ประมาณ 19,000 บาท) สำหรับค่าลาพักร้อนนั้นยังไม่เท่าไหร่ แต่เงินก้อนใหญ่ถึง 7,112,254 รูเบิล (ประมาณ 2.9 ล้านบาท) ที่โอนเข้ามา ทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีข้ามคืน
มีข่าวลือในหมู่เพื่อนร่วมงานบอกว่าบริษัทอาจจ่าย “เงินเดือนครั้งที่ 13” หลังปีที่ทำกำไรได้ดี แต่ริชากอฟไม่เคยคิดว่าจะได้เงินมากขนาดนี้! ความดีใจของเขาจึงอยู่ได้ไม่นาน เพราะฝ่ายบัญชีโทรมาหา แจ้งว่าเงินจำนวน 7 ล้านรูเบิลนั้นถูกโอนเข้าผิดบัญชี และเขาจะต้องคืน
ริชากอฟไม่ยอมง่ายๆ! เขาศึกษาข้อมูลทางออนไลน์ และพบว่าถ้าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค เขาอาจมีสิทธิ์เก็บเงินไว้ ซึ่งหลังตรวจสอบ เขาพบว่าเป็นความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ จึงประกาศว่า “เงินนั้นเป็นของเขา”
เอกสารของศาลระบุชัดเจนว่า “เงินก้อนดังกล่าวเป็นเงินเดือนของพนักงาน 34 คนในสาขาอื่น แต่เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค เงินจึงไหลเข้าบัญชีของริชากอฟแทน” เขาจึงถูกเรียกร้องให้คืนเงิน
ทว่า! ริชากอฟกลับอ้างว่า “เงินถูกโอนเข้าบัญชีจากบริษัทโดยตรง และในคำสั่งชำระเงินก็ระบุเป็น ‘เงินเดือน’ ซึ่งผมเชื่อว่า ผมมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินนี้เอาไว้”
ความตึงเครียดยิ่งเพิ่มขึ้น เมื่อริชากอฟตัดสินใจใช้เงินก้อนนี้ซื้อรถใหม่ และย้ายครอบครัวไปอยู่เมืองอื่น ทันทีที่พวกเขาเริ่มเดินทาง บริษัทฟ้องเขา และบัญชีธนาคารถูกระงับชั่วคราว ข้อกล่าวหาว่าเขาร่วมกับนักบัญชีทุจริตทางเศรษฐกิจถูกปฏิเสธเพราะขาดหลักฐาน แต่เรื่องก็ยิ่งซับซ้อน
ล่าสุด ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ตัดสินเป็นฝ่ายบริษัท ระบุว่า ณ สิ้นงวดบัญชี ไม่มีเงินค้างจ่าย และเงิน 7 ล้านรูเบิลไม่ใช่เงินเดือน ริชากอฟจึงต้องคืนเงิน แต่เขายังไม่ยอม สู้ต่อในศาลฎีกา และคำร้องของเขาก็ถูกรับพิจารณา
ริชากอฟยืนยันว่า “บัญชีธนาคารของผมได้รับเงินค่าลาพักร้อน 45,000 รูเบิล และเงินเดือนเดือนธันวาคม 7,112,000 รูเบิล” เขาเสริมว่า มีข่าวลือเรื่องเงินเดือนพิเศษครั้งที่ 13 ซึ่งบ่งบอกว่าสถานประกอบการทำงานได้ดี
ส่วนฝ่ายบริษัท รักษาการซีอีโอ โรมัน ทูดัชคอฟ ระบุเพียงว่า “ไม่มีเงินเดือนครั้งที่ 13 เกี่ยวข้อง มันเป็นการโอนเงินผิดพลาด เราจะจัดการเรื่องนี้ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย”