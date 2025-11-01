ศาลมีสะดุ้ง! ตำรวจเมืองดีทรอยต์ โผล่ขึ้นศาลออนไลน์แบบครึ่งตัวบนหล่อเนี้ยบ แต่ครึ่งตัวล่าง ‘ไม่มีกางเกง’ เจ้าตัวยอมรับเสียงอ่อย ไม่ได้ใส่ครับ ท่านผู้พิพากษา
กลายเป็นเหตุการณ์ไวรัลประจำสัปดาห์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองดีทรอยต์ ในสหรัฐฯ ชื่อ แมทธิว แจ็กสัน ปรากฏตัวในศาลแขวงที่ 36 รัฐมิชิแกน ระหว่างการพิจารณาคดีผ่านออนไลน์ โดยสวมแค่ “ครึ่งเครื่องแบบ” เพราะมีแค่เสื้อ แต่ไม่มีกางเกง!
เรื่องเริ่มต้นเมื่อศาลเปิดประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตามปกติ จนกระทั่งผู้พิพากษา ฌอน บี. เพอร์กินส์ เหลือบเห็นอะไรบางอย่างที่ดูผิดปกติ ก่อนจะถามตรง ๆ ไปว่า “คุณใส่กางเกงไหม เจ้าหน้าที่?”
ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ็กสันก็ตอบอย่างซื่อ ๆ ว่า “ไม่ครับ ท่านผู้พิพากษา” พร้อมรีบปรับมุมกล้องให้เห็นเฉพาะช่วงบนในเสื้อเครื่องแบบเรียบร้อยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คดีที่กำลังพิจารณาในวันนั้น เกี่ยวข้องกับข้อหาการแข่งรถบนถนน และความประพฤติไม่เหมาะสม แต่ดูเหมือนว่าความไม่เหมาะสมที่เป็นจุดสนใจจะไม่ใช่ของจำเลยเสียแล้ว
ทนายความฝ่ายจำเลย ทาทานิชา รีด ถึงกับพูดไม่ออก ก่อนจะยอมรับในภายหลังว่า “ฉันพยายามจะดูให้แน่ใจอยู่พักหนึ่ง ว่าสิ่งที่เห็นมันใช่จริง ๆ ไหม!”
ด้าน กรมตำรวจดีทรอยต์ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องวินัย และความเป็นมืออาชีพ รีบออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ โดยหัวหน้าตำรวจ ท็อดด์ เบ็ตติสัน ระบุว่า “การกระทำของเจ้าหน้าที่รายนี้ไม่สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของกรมตำรวจ และเราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชน”
ทั้งนี้ ศาลได้ย้ำถึงกฎระเบียบการแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ว่า ควรแต่งแบบ “สุภาพในเชิงธุรกิจแบบลำลอง” และขอความกรุณา “สวมให้ครบชุด” ทุกครั้งที่ขึ้นศาล ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม
กรมตำรวจยืนยันว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ “ครึ่งล่างหาย” แบบนี้อีกในอนาคต เพราะศาลอาจไม่อยากเห็น “หลักฐานใหม่” อีกต่อไปก็เป็นได้
ขอบคุณที่มา: abcnews