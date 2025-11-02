สาวญี่ปุ่นเปิดภาพสมัยเรียน จากเด็กสาวผู้ไม่ชอบแต่งตัวสู่ไอดอลสุดฮอต ทำชาวเน็ตตะลึง เผยจุดเปลี่ยนเพราะโควิด-19
กลายเป็นที่พูดถึงไม่น้อย เมื่อภาพของ “อามามิยะ ฮิโตะ” สมาชิกวงไอดอล Cocoro Syndrome ได้กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้ง หลังจากเธอโพสต์เปรียบเทียบระหว่างตอนมัธยมกับตอนเป็นไอดอลในปัจจุบัน ซึ่งหลายคนถึงกับตะลึงในความแตกต่างของลุกส์
หลังภาพถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากมาย ทั้งวิจารณ์และให้กำลังใจ “พระเจ้า เหมือนเป็นคนละคนเลย!”, “เปลี่ยนไปเยอะมาก”, “นี่ใช่คนเดียวกันแน่เหรอ? ”, “ไม่เห็นเปลี่ยนเท่าไรเลย ฮ่า ๆ”, “ทั้งก่อนและหลังต่างก็มีเสน่ห์คนละแบบ”
อามามิยะเล่าว่า สมัยมัธยม เธอแทบไม่สนใจเรื่องความสวยความงามเลย สมัยนั้นเธอเป็นสมาชิกชมรมว่ายน้ำ เพราะชื่นชอบอนิเมะเรื่อง Free! แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนต้องหยุดเรียนและยกเลิกกิจกรรมทั้งหมด ช่วงที่อยู่บ้านนาน ๆ ทำให้ชีวิตเสียสมดุล เธอเริ่มไม่กินมื้อเช้ากับมื้อกลางวัน น้ำหนักจึงลดจาก 60 กิโลกรัม เหลือเพียง 48 กิโลกรัม
ระหว่างนั้นเธอเริ่มสนใจวิดีโอสอนแต่งหน้า และลองฝึกแต่งเอง จนพบว่าการแต่งหน้าไม่เพียงทำให้ดูดีขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุขในชีวิตอีกด้วย
“ตอนนั้นฉันไม่ค่อยสนใจหน้าตาตัวเองเลยค่ะ จนถึงม.5 ก็ยังไม่เคยแต่งหน้า และไม่สนใจเรื่องทรงผมอะไรด้วยซ้ำ”
หลังเรียนจบมัธยม อามามิยะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยการกีฬา แต่เคยคิดจะลาออกเพราะรับมือกับการเรียนไม่ไหว จนวันหนึ่งพี่สาวที่เป็นไอดอลพูดขึ้นว่า “ลองมาเป็นไอดอลด้วยกันไหม?”
ประโยคสั้น ๆ นั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิต ทำให้เธอตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
ช่วงแรกเธอมีภาพลักษณ์แบบหญิงสาวหวาน แต่ต่อมาหันมาแต่งตัวแนว Androgynous
จนกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับผู้หญิง และทำให้ความนิยมพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
เธอย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดเพราะความลุ่มหลงในภาพลักษณ์ แต่เป็นการสะท้อนถึงการเติบโตทางใจและความมั่นใจ พร้อมฝากถึงแฟน ๆ ว่า อยากให้ทุกคนมองเห็นความพยายามของคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ค่อย ๆ เบ่งบานจนกลายเป็นความงาม มากกว่าจะมองแค่ภาพลักษณ์ภายนอก
“เมื่อก่อนฉันก็เป็นแค่เด็กธรรมดา ไม่ได้แต่งเติมอะไรเลย แต่ตอนนี้ได้เรียนรู้แล้วว่า ความงามเกิดจากความพยายาม”
ขอบคุณที่มา bastillepost