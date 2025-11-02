ดินถล่มทางตะวันตกของเคนยา คร่าชีวิต 21 ราย สูญหายอีก 30 ราย กู้ภัยเร่งค้นหาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

สำนักข่าวเอพีรายงาน ไนโรบี, เคนยาเกิดเหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในพื้นที่หุบเขาริฟต์ทางตะวันตกของประเทศเคนยา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 ราย และมีผู้สูญหายอีก 30 ราย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางฝนตกหนักที่ถล่มพื้นที่ต่อเนื่องหลายวันในช่วงฤดูฝนสั้นของประเทศ

รายงานระบุว่า บ้านเรือนกว่า 1,000 หลังถูกทำลายจากดินโคลนถล่มในพื้นที่เนินเขาเชซองโกช เขตเอลเกโย มารักเวต ทางตะวันตกของประเทศ ถนนหลายสายถูกตัดขาดจากภัยพิบัติครั้งนี้ ขณะที่ทางการได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวน 30 คนไปยังโรงพยาบาลในเมืองเอลโดเรตโดยเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาล

Kenya Red Cross

ชาวบ้านในพื้นที่ชื่อ สตีเฟน คิตโทนี ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Citizen Television ว่า เขาได้ยินเสียงดังสนั่น ก่อนจะรีบพาบุตรหลบหนีออกจากบ้านในทิศทางต่าง ๆ เพื่อเอาชีวิตรอด หน่วยกู้ภัยยังคงดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเสาร์ แม้จะมีฝนตกหนัก โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านภัยพิบัติพยายามค้นหาผู้สูญหายท่ามกลางซากดินและโคลนถล่ม

พื้นที่เนินเขาเชซองโกชเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อดินถล่มสูง เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง โดยในปี 2010 และ 2012 เคยมีผู้เสียชีวิตหลายสิบราย และในปี 2020 ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ยังเคยถูกน้ำป่าซัดหายไปทั้งอาคาร

PS Ismail Maalim, CBS

นายคิปชุมบา มูร์โกเมน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเคนยา ระบุว่า รัฐบาลกำลังดำเนินการหาพื้นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

