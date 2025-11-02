สาวจีนแต่งงานใหม่ พ่อแม่สามีเก่ามาร่วมงาน เผยเหตุผลสุดอบอุ่น ทำแขกซึ้งทั้งงาน
โดยทั่วไป หากผู้หญิงแต่งงานใหม่ ครอบครัวของอดีตสามีก็มักจะไม่มาร่วมงาน แต่เรื่องราวของเจ้าสาววัย 35 ปี ในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน กลับแตกต่างออกไปและอบอุ่นหัวใจไม่น้อย
ตามรายงาน อดีตสามีของเจ้าสาวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะนั้นเธอกำลังตั้งครรภ์อยู่ หลายคนแนะนำให้เธอไม่ต้องเก็บเด็กไว้ เพราะมองว่ายังมีอนาคตอีกยาวไกล แต่เธอยืนยันจะคลอดลูก เมื่อพ่อแม่ของอดีตสามีเห็นหลานตัวน้อยก็รู้สึกซาบซึ้งใจลูกสะใภ้เป็นอย่างมาก
ต่อมา หญิงสาวได้พบรักใหม่และตัดสินใจแต่งงานกัน ตอนเตรียมงาน เธอไม่ได้คาดหวังว่าพ่อแม่ของอดีตสามีจะมาร่วม เพราะกังวลว่าพวกท่านคงลำบากใจ แต่เมื่อเธอลองโทรไปถามก็ได้รับคำตอบที่อบอุ่น พวกท่านไม่ได้โกรธเลย และยังบอกว่ารู้สึกสบายใจที่หลานได้อยู่กับเธอมากกว่า
ก่อนถึงวันงาน พ่อแม่ของอดีตสามีเดินทางมาถึงก่อนเวลา พวกท่านนำของขวัญเล็ก ๆ ติดมือมาด้วย เมื่อหญิงสาวเห็นทั้งสองคนก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เธอไม่คิดเลยว่าช่วงเวลาสำคัญของชีวิตจะมีพวกท่านมาร่วมอวยพร
ด้านครอบครัวของเจ้าบ่าวเห็นภาพนั้นก็ปลื้มใจเช่นกัน พวกเขารู้สึกว่าการที่พ่อแม่ของอดีตสามียังมาร่วมงาน แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดี และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง
หลังจากพูดคุยกัน ทั้งสองครอบครัวตกลงให้พ่อแม่ของอดีตสามีเข้าร่วมงาน และยังบอกด้วยว่าจะเปิดโอกาสให้มาเยี่ยมหลานได้บ่อย ๆ เรียกได้ว่าบรรยากาศของงานวิวาห์เต็มไปด้วยความอบอุ่น บางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยทีเดียว
