วัยรุ่นอินโดฯ โทรแจ้งตำรวจ เผยเหตุน้อยใจ ถูกแม่ใช้ไม้กวาดตีเพราะไม่ยอมเก็บที่นอน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองมาลัง จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย วัยรุ่นชายอายุ 17 ปี ได้โทรแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 110 โดยระบุว่าถูกแม่แท้ ๆ ทำร้ายร่างกาย หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังบ้านของวัยรุ่นชายคนดังกล่าวทันที

จากผลการสอบสวนพบว่า สาเหตุที่แม่ลงมือ “ตีลูก” นั้น ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกาย แต่เกิดจากความไม่พอใจที่ลูกไม่เชื่อฟัง

โดยแม่ขอให้ลูกชายพับผ้าห่มและเก็บที่นอน แต่ลูกชายมัวแต่เล่นโทรศัพท์ ไม่ยอมทำตามคำขอของแม่ ด้วยความโมโห จึงใช้ไม้กวาดตีลูก 3 ครั้ง จนเกิดรอยช้ำเล็กน้อยบริเวณแขนและต้นขา หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แม่ได้ออกไปทำงานในสวน ขณะที่ลูกชายโทรแจ้งตำรวจด้วยความน้อยใจ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงช่วยไกล่เกลี่ย และเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันที่ศาลาหมู่บ้าน เพื่อช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ผลสุดท้ายแม่ลูกก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ตักเตือนวัยรุ่นชายให้มีวินัยและเคารพผู้ปกครองมากขึ้น

ขอบคุณที่มา tribunnews

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 40 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก
3

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
4

ไฟไหม้บ้าน เผาวอดทั้งหลัง คลอกร่าง อดีตพนักงานการไฟฟ้า ดับสลด
5

ที่แท้ฝีมือ รองนายกอบต. ลั่นไกดับ 2 ศพสลดในบ้าน เปิดปากสารภาพ
6

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
7

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล 8 นาย
8

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
9

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พลตรี" ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
10

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ12 เตือน อากาศแปรปรวน มรสุมถล่ม ฝนตกหนัก