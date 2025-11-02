วัยรุ่นอินโดฯ โทรแจ้งตำรวจ เผยเหตุน้อยใจ ถูกแม่ใช้ไม้กวาดตีเพราะไม่ยอมเก็บที่นอน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองมาลัง จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย วัยรุ่นชายอายุ 17 ปี ได้โทรแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 110 โดยระบุว่าถูกแม่แท้ ๆ ทำร้ายร่างกาย หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังบ้านของวัยรุ่นชายคนดังกล่าวทันที
จากผลการสอบสวนพบว่า สาเหตุที่แม่ลงมือ “ตีลูก” นั้น ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกาย แต่เกิดจากความไม่พอใจที่ลูกไม่เชื่อฟัง
โดยแม่ขอให้ลูกชายพับผ้าห่มและเก็บที่นอน แต่ลูกชายมัวแต่เล่นโทรศัพท์ ไม่ยอมทำตามคำขอของแม่ ด้วยความโมโห จึงใช้ไม้กวาดตีลูก 3 ครั้ง จนเกิดรอยช้ำเล็กน้อยบริเวณแขนและต้นขา หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แม่ได้ออกไปทำงานในสวน ขณะที่ลูกชายโทรแจ้งตำรวจด้วยความน้อยใจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงช่วยไกล่เกลี่ย และเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันที่ศาลาหมู่บ้าน เพื่อช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ผลสุดท้ายแม่ลูกก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ตักเตือนวัยรุ่นชายให้มีวินัยและเคารพผู้ปกครองมากขึ้น
ขอบคุณที่มา tribunnews