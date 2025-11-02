สาวมะกันนึกว่าแหวนหมั้นหาย ที่แท้โจรอยู่ในบ้าน สุนัขทำหน้าซื่อ พอเอกซเรย์ดูกินแหวนเข้าไป สัตวแพทย์หลุดขำ รออึออกมานานนับสัปดาห์
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน กระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังแห่เอ็นดูสุนัขตัวหนึ่งในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยเมื่อเจ้าของบ้านตกใจสุดขีด หลังพบว่า “แหวนหมั้น” ของเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอย เธอรื้อค้นทุกมุมของบ้านก็ไม่พบ
หญิงเจ้าของบ้านเล่าว่า ตอนรู้ว่าแหวนหมั้นหาย เธอทั้งตกใจและร้อนใจมาก เพราะหาทั่วบ้านแล้วก็ไม่พบ จนกระทั่งเธอหันไปมองเจ้าสุนัขจอมตะกละของเธอชื่อ “สโมกกี้(Smokey)” ที่กำลังทำหน้าซื่อราวกับไม่รู้เรื่องอะไรเลย จากนั้นจึงติดต่อเพื่อนที่เป็นสัตวแพทย์ชื่อจูลี นอยส์ เพื่อขอคำปรึกษา และส่งข้อความถามว่า “ถ้าสุนัขกินแหวนเข้าไป มันจะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะขับออกมา?”
เมื่อจูลีอ่านข้อความ เธอทั้งกังวลและอดหัวเราะไม่ได้ เพราะนึกภาพถึงสโมกกี้ที่เผลอกลืนแหวนเข้าไป ขณะที่เจ้าของก็เดินหาทั่วบ้านอย่างสิ้นหวัง เธอบอกว่าตลอดชีวิตการทำงานในฐานะสัตวแพทย์ เคยเจอสุนัขกินของแปลก ๆ มามากมาย แต่ยังไม่เคยเห็นหมาตัวไหนกลืน “แหวนหมั้น” มาก่อนเลย
ต่อมา จูลีได้ให้เจ้าของพาสโมกกี้ไปเอกซเรย์ และภาพก็เผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แหวนหมั้นอยู่ในกระเพาะของสโมกกี้จริง ๆ เจ้าของโล่งอกที่เจอแหวน แต่ก็ยังเป็นห่วงสุขภาพของสุนัข จึงให้มันนอนพักที่โรงพยาบาลสัตว์หนึ่งคืน เพื่อรอดูว่าแหวนจะถูกขับออกมาเองหรือไม่ ทว่าผ่านไปหนึ่งวัน แหวนก็ยังคงอยู่ในท้องของ สโมกกี้เช่นเดิม
หลังจากนั้น เจ้าของจึงพาสโมกกี้กลับบ้าน และเฝ้ารอให้แหวนหลุดออกตามธรรมชาติ ขณะที่เจ้าสุนัขตัวแสบก็นอนหลับสบายอยู่บนโซฟา เหมือนไม่รู้เลยว่าตัวเองเพิ่งสร้างเรื่องใหญ่ไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์
สุดท้าย เจ้าของเผยว่า หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ สโมกกี้ก็ “ขับถ่ายแหวนออกมา” ได้สำเร็จ ตลอดสัปดาห์นั้น เธอต้องคอยเฝ้าสังเกตและค้นหาสิ่งที่มันขับถ่ายออกมาอย่างละเอียดทุกวัน พอเจอแหวนแล้วก็รีบทำความสะอาดอย่างดี ก่อนจะนำกลับมาสวมที่นิ้วอีกครั้งด้วยความโล่งใจและขำขันในเวลาเดียวกัน