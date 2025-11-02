น่ารักเกินต้าน! ไวรัล 10 ล้านวิว คอร์กี้ดีใจสุดขีด ได้เจอเพื่อนรักอีกครั้งหลังห่างกันเกือบปี

กลายเป็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจของเหล่าคนรักสุนัข เมื่อวิดีโอการกลับมาเจอกันของสุนัขสองตัวหลังต้องห่างกันเกือบปีได้กลายเป็นไวรัลบนโซเชียล สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมทั่วโลก

วิดีโอดังกล่าวถูกโพสต์บนอินสตาแกรม @hammyandolivia เผยให้เห็น “ฟิโอนา” เจ้าคอร์กี้วัย 18 เดือน วิ่งลากสายจูงไปหา “คิลิ” เจ้าสุนัขพันธุ์อลาสกัน มาลามิวท์ อย่างตื่นเต้น ทั้งคู่ดมกันไปมา ก่อนจะวิ่งวนเล่นอย่างสนุกสนาน

คริสและซาราห์ คู่รักจากรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐ เจ้าของโพสต์เผยว่า ฟิโอนาและคิลิเคยพบกันระหว่างพาเดินเล่น และสนิทสนมกันตั้งแต่วันแรก หลังจากนั้นพวกมันก็พบเจอกันเกือบทุกวัน

อย่างไรก็ตาม พวกเธอมีเหตุให้ต้องย้ายออกจากบ้านกะทันหัน เนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินระหว่างซ่อมแซมบ้าน ทำให้ฟิโอนาไม่ได้ออกไปเดินเล่นในละแวกเดิมอยู่พักใหญ่ จึงไม่ได้เจอเพื่อนรักอีกเลย

จนกระทั่งบ้านซ่อมเสร็จ ทั้งคู่ย้ายกลับมาอยู่บ้านเดิมอีกครั้ง ฟิโอนาก็ได้บังเอิญเจอคิลิอีกครั้งระหว่างพาเดินเล่นในละแวกบ้าน จึงเกิดเหตุการณ์น่ารัก ๆ ขึ้นมา ซึ่งวิดีโอครั้งนี้มียอดถูกใจบนอินสตาแกรมกว่า 6 แสนครั้ง และยอดเข้าชมวิดีโอกว่า 9.6 ล้านครั้งเลยทีเดียว

ขอบคุณที่มา newsweek

