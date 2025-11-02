ไวรัล! สาวกลัวการขึ้นเครื่องสุดขีด เจอสุนัขบริการ มองจากช่องด้านหน้า ส่งยิ้มสดใส ยื่นอุ้งเท้ามาปลอบใจ ทำให้เธอผ่อนคลายลง

หญิงรายหนึ่งที่มีอาการกลัวการขึ้นเครื่องบิน (aviophobia) ได้แบ่งปันประสบการณ์สุดซึ้งในโลกออนไลน์ หลังเธอต้องเผชิญกับความวิตกกังวลและความกลัวอย่างรุนแรงระหว่างอยู่บนเครื่องบิน ทว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนั้น

ผู้ที่ยื่นมือเข้ามาปลอบเธอกลับไม่ใช่เพื่อนร่วมทางหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่อง แต่เป็น “ผู้โดยสารสี่ขา” สุนัขบริการตัวหนึ่งที่อยู่บนที่นั่งด้านหน้า ซึ่งดูเหมือนจะรับรู้ได้ถึงความไม่สบายใจของเธอ

หญิงรายดังกล่าวชื่อว่า โซฟี (Sophie) เธอเล่าว่า ในตอนนั้นกำลังมีอาการกลัวเครื่องบินอย่างหนัก จู่ ๆ ก็รู้สึกได้ถึงความห่วงใยจาก “เพื่อนร่วมเครื่องบิน” ตัวหนึ่ง เมื่อเงยหน้าขึ้น เธอเห็นสุนัขบริการตัวน้อยกำลังมองมาจากช่องระหว่างที่นั่งด้านหน้า พร้อมยื่นอุ้งเท้าออกมาเหมือนจะบอกว่า “ไม่เป็นไรนะ อย่ากลัวเลย”

ในคลิปวิดีโอที่เธอโพสต์ สุนัขตัวนั้นคอยมองโซฟีด้วยสายตาอบอุ่นและยื่นอุ้งเท้ามาแตะเธอเบา ๆ จากนั้นยังส่งยิ้มสดใสออกมา ทำให้โซฟีรู้สึกซาบซึ้งใจและผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัด หลังคลิปถูกเผยแพร่ ก็กลายเป็นไวรัล มียอดเข้าชมกว่า 1 ล้านครั้ง ชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมความอบอุ่นและความเข้าอกเข้าใจของสุนัขตัวนี้ เช่น

  • หมารับรู้ได้ถึงความวิตกของคนทันที
  • รอยยิ้มนี้ช่างปลอบใจเหลือเกิน
  • สุนัขทำให้ที่นั่งชั้นประหยัดกลายเป็นชั้นหนึ่งทันที
  • ฉันยอมจ่ายสองเท่าเพื่อได้บริการแบบนี้
  • สุนัขทุกตัวคือเทวดาบนโลกจริง ๆ
