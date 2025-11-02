ตั้งใจอวดลูกขยัน กลับโดนถล่ม! พ่อชาวจีนโพสต์ภาพลูกชายอ่านหนังสือ ชาวเน็ตแซะบรรยากาศดูอึดอัด

เรื่องราวนี้เป็นของคุณพ่อชาวจีนคนหนึ่ง ที่โพสต์ภาพห้องของลูกชายวัยรุ่นพร้อมเล่าด้วยความภูมิใจว่า ลูกชายไม่ปิดประตูห้อง และยอมให้พ่อถ่ายภาพขณะตั้งใจเรียน

คุณพ่อมองว่านี่คือสัญญาณของ “เด็กที่เข้าใจโลก” แตกต่างจากวัยรุ่นทั่วไปที่มักเก็บตัวอยู่คนเดียว และยังแชร์เคล็ดลับการเลี้ยงลูกว่า ต้องเคารพตัวตนของลูก และร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับลูก

อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวกลับทำให้คุณพ่อโดนทัวร์ลง เมื่อชาวเน็ตจำนวนมากรู้สึกถึงบรรยากาศที่ “อึดอัด” โดยเฉพาะภาพที่มีกำแพงด้านหลังเต็มไปด้วยใบประกาศนียบัตร หลายคนมองว่านั่นสะท้อนแรงกดดันมากกว่าความอบอุ่น

“เหมือนว่าเด็กถูกเฝ้ามองตลอดเวลา แม้กระทั่งตอนเรียนก็ไม่มีพื้นที่ส่วนตัว”, “การมองดูกำแพงที่เต็มไปด้วยประกาศนียบัตรทำให้ฉันรู้สึกกลัว เหมือนความสำเร็จกลายเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างพ่อแม่กับลูก”

กระแสตอบรับที่หลากหลาย ทำให้คุณพ่อรู้สึกประหลาดใจไม่น้อย เพราะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงถูกวิจารณ์ พร้อมโต้กลับว่า “ผมแค่มองว่านี่เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น ทำไมคนถึงคิดมากกันนัก”

ด้านผู้เชี่ยวชาญเผยว่า แต่ละครอบครัวมีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกัน และสิ่งสำคัญที่สุดคือการเคารพความรู้สึกของเด็ก มีเด็กบางคนที่ชอบเปิดประตูห้องของตัวเอง แต่ก็มีเด็กบางคนที่มองว่าเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว บางครั้งสิ่งที่พ่อแม่เรียกว่า “ความห่วงใย” กลับกลายเป็น “แรงกดดัน” ในสายตาของลูก ๆ ได้

ขอบคุณที่มา soha

