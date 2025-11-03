นักร้องสาวแอบไปแสดงหนังผู้ใหญ่ ถูกพ่อจับได้ เดือดจัด สั่งให้ออกวงการทันที เจ้าตัวลั่น ขอเป็นตัวของตัวเอง

ในขณะที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นไอดอล ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางแสงไฟบนเวที และเสียงเชียร์จากผู้ชมแต่ก็มีบางคนที่เมื่อได้สัมผัสชื่อเสียงแล้ว กลับค้นพบว่าตัวเองอยากมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างออกไป นี่คือเรื่องราวของ “ซากาโมโตะ มาริอะ”

มาริอะ เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 12 ปี ในฐานะสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ป Flap Girls’ School
ช่วงวัยรุ่นของเธอเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนักและแรงกดดันจากวงการไอดอล แม้ช่วงหนึ่งวงจะได้รับความนิยมจากแฟน ๆ แต่หลังจากทำงานมา 5 ปี ก็ประกาศยุบวง

หลังจากนั้นมาริอะยังคงเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงในฐานะศิลปินเดี่ยว แต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยว เหนื่อยล้า และไม่พบคุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง ในช่วงที่กำลังสับสนกับชีวิตนั้นเอง ได้มีข้อเสนอชักชวนให้เข้าร่วมในวงการหนังผู้ใหญ่เข้ามา

ตอนแรกมาริอะปฏิเสธทันที แต่หลังจากใช้เวลาคิดทบทวนอยู่นาน ระหว่าง “ชื่อเสียงและความคาดหวัง” กับ “การได้เป็นตัวของตัวเอง” เธอก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่

ในปี 2023 มาริอะในวัย 22 ปี ได้เปิดตัวในวงการหนังผู้ใหญ่ ภายใต้ชื่อว่า “ไอซาวะ มิยุ” การตัดสินใจครั้งนี้สร้างความตกใจให้กับหลายคน แต่ไอซาวะยืนยันว่าเธอได้คิดมาอย่างรอบคอบแล้ว

การเปิดตัวของเธอกลับได้รับเสียงตอบรับอย่างดี ผลงานเรื่องแรก ๆ ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกว่าได้ “เป็นอิสระ” และ “มีความสุขจริง ๆ”

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม ปี 2025 พ่อของไอซาวะรู้เรื่องทั้งหมดเข้าโดยบังเอิญ คุณพ่อโกรธมาก สั่งให้ลูกสาวออกจากวงการทันที

ก่อนหน้านั้น เธอเคยพูดคุยกับแม่อย่างเปิดใจ และท่านก็เข้าใจดี เธอตั้งใจว่าจะค่อย ๆ อธิบายให้พ่อฟังเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แต่เรื่องกลับบานปลายก่อนจะได้ทำอย่างที่คิดไว้

แม้จะถูกครอบครัวคัดค้าน แต่เธอก็ยังยืนยันจุดยืนของตัวเอง เธอโพสต์ว่าจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ทำลายความมั่นใจ พร้อมยืนกรานว่าจะเดินหน้าบนเส้นทางที่เลือกต่อไป เพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกมีคุณค่าและเป็นตัวของตัวเอง

ขอบคุณที่มา X

