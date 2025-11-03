เตือนภัย สาวไทยถูกชายผิวสีทำร้ายร่างกาย ขว้างหินใส่ ขณะเดินตลาดย่านโอ๊คแลนด์ โชคดีคว้ากล่องป้องกันตัวได้ทัน เจ้าตัวเผย มีบางอย่างไม่ปกติ
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า เกิดเหตุหญิงรายหนึ่งถูกคนร้ายพยายามทำร้ายร่างกาย ขณะเดินเข้าร้านค้าในตลาดแห่งหนึ่งในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่โชคดีคว้ากล่องป้องตัวกันได้ทัน ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. ตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมา โดยศศิ โอดา หญิงไทย เผยว่า เธอกำลังจะเดินเข้าร้านหลังจากจอดรถไว้ด้านหลังของตลาดในย่านลิตเติลไซง่อน
ตอนนั้นเธอรู้สึกว่ามันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ จึงคว้ากล่องที่อยู่ใกล้ตัวมาไว้ในมือ ก่อนจะถูกชายคนหนึ่งพยายามทำร้าย เขาได้ขว้างก้อนหินใส่สองครั้ง หลังจากนั้นเขาก็พยายามต่อยหลายครั้ง แต่เธอใช้กล่องบังและผลักเขาออกไป
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้ โดยในคลิปจะเห็นว่าโอดาใช้กล่องป้องกันตัวจากการโจมตีอย่างีรวดเร็ว ก่อนจะสามารถหนีออกมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ
โอดา ระบุว่า เธอรู้ถึงเหตุโจมตีชาวเอเชียในย่านไชน่าทาวน์และลิตเติลไซง่อนของโอ๊คแลนด์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จึงมักระวังตัวอยู่เสมอ
เธอบอกว่า “เวลาฉันออกจากบ้านต้องระวัง และถ้ารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติ ฉันจะมองหาสิ่งรอบตัวที่สามารถใช้ป้องกันตัวได้”
พร้อมอยากเตือนให้ทุกคนตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือ เพราะเธอเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นมาหลายครั้ง แต่ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ไกลจากจุดที่พนักงานร้านอาหารชาวเอเชียในลิตเติลไซง่อนเคยถูกทำร้ายและบาดเจ็บสาหัส จนต้องเข้าโรงพยาบาล เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากอาการหัวใจวาย
ขณะที่ คาร์ล ชาน ประธานหอการค้าไชน่าทาวน์โอ๊คแลนด์ ซึ่งเคยถูกทำร้ายในปี 2021 ก็กล่าวถึงปัญหานี้เช่นกัน โดยเขาได้รณรงค์ให้มีตำรวจดูแลพื้นที่มากขึ้น
ด้าน สามีของเธอ ไมเคิล โอดา กล่าวด้วยความโล่งใจว่า “ผมดีใจที่เธอสังเกตเห็นความผิดปกติได้ทันและสามารถป้องกันตัวได้” ทั้งนี้ โอดาได้เข้าแจ้งความกับตำรวจโอ๊คแลนด์แล้ว