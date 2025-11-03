หนุ่มแชร์เรื่องราวสุดอบอุ่น! ลุงวัย 86 ปี คนขับ Uber ในฟิจิ ที่แท้เป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่ากว่า 5 พันล้าน แม้จะเป็นเศรษฐี แต่ยังเลือกใช้ชีวิตอย่างมีจิตใจงดงาม
หนุ่มนักธุรกิจ นาฟ ชาห์ เพิ่งแชร์คลิปไวรัลบนโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นประสบการณ์การนั่ง Uber ในฟิจิกับชายคนขับรถวัย 86 ปี ที่ปรากฏว่า “เขาเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ และบริหารบริษัทของตัวเอง”
ความอยากรู้อยากเห็นทำให้ ชาห์ ถามชายสูงวัยถึงวิธีการจัดการเรื่องการเงิน และสิ่งที่ได้ยินกลับทำให้เขาต้องตกตะลึง เพราะชายคนนี้เปิดเผยว่า “บริษัทของเขามียอดรายได้ต่อปีถึง 175 ล้านดอลลาร์ หรือราว ๆ 5 พันล้านบาท”
นอกจากเรื่องธุรกิจแล้ว ชายคนนี้ยังเล่าถึงภารกิจที่เขาทำมาหลายปี ซึ่งเขาให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้หญิง 24 คนต่อปี ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยทั้งหมดมาจากรายได้ที่ได้รับจากการขับ Uber โดยเขากล่าวว่า “ตอนนี้เขาต้องการสนับสนุนเด็กผู้หญิงอีกหลายคนให้มีโอกาสได้ทำตามความฝัน”
ระหว่างการสนทนา ชายคนนี้ยังเผยรายละเอียดธุรกิจของเขาเพิ่มเติม ซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องประดับ 13 แห่ง, ร้านอาหาร 6 แห่ง, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ฉบับ และซูเปอร์มาร์เก็ต 4 แห่ง เมื่อถูกถามว่าเริ่มธุรกิจเองหรือไม่? เขากล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าพ่อของเขาเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี 2472 ด้วยเงินเพียง 5 ปอนด์ หรือราว ๆ 212 บาท
นาฟ ชาห์ ได้เขียนแคปชันใต้คลิปว่า “แม้ชายคนนี้จะมั่งคั่ง และประสบความสำเร็จ แต่เขายังคงเป็นคนมีเมตตา ความสำเร็จที่แท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่น”
เขาอ้างคำพูดของชายสูงวัยว่า “เขาอายุ 86 ปี ขับ Uber ทั้งที่ธุรกิจของเขามีรายได้มากกว่า 170 ล้านดอลลาร์”
เมื่อผมถามว่า ทำไมยังขับรถ? เขาก็ยิ้ม และตอบว่า “ทุกเงินที่ได้จากการขับรถช่วยให้เด็กผู้หญิงในอินเดียได้เรียนหนังสือ ทุกการเดินทางคือการสนับสนุนการศึกษาของเด็กคนหนึ่ง”
จากนั้นเขามองมาที่ผม และบอกว่า “จงมองโลกในแง่ดี จงมีความสุข และจงซื่อสัตย์ นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องมีในชีวิต”
คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว และได้รับคำชมจากผู้ใช้โซเชียลจำนวนมาก หนึ่งในชาวเน็ตเรียกชายคนขับรถวัย 86 ปีคนนี้ว่า “ตำนานตัวจริง” พร้อมชื่นชมความใจกว้างของเขา
ผู้ใช้คนหนึ่งเขียนว่า “ช่างเป็นแรงบันดาลใจจริง ๆ” อีกคนเสริมว่า “เขาเคยเป็นคนขับ Uber ของฉันจากสนามบินเมื่อต้นปีนี้ เป็นคนดี พูดคุยสนุก และยังช่วยยกกระเป๋าของฉันขึ้น-ลงรถด้วย พร้อมบอกกับฉันอีกว่า ผู้หญิงไม่ควรต้องยกลงเอง”
แม้ชายวัย 86 ปีคนนี้จะมีความมั่งคั่งมหาศาล มีธุรกิจใหญ่โต และมีรายได้หลักพันล้านบาท แต่หัวใจของเขากลับเรียบง่าย และอบอุ่น
ซึ่งทุกครั้งที่เขาขับ Uber ไม่ใช่เพื่อหาเงินอีกต่อไป แต่เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงอีกหลายคนได้เรียนหนังสือ และเพื่อเตือนโลกว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากตัวเลข แต่คือรอยยิ้ม และชีวิตที่ดีขึ้นของผู้อื่น”