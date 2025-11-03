ดราม่า! สายการบินจีนประกาศจ้างผู้หญิงแต่งงาน-มีลูก เป็น ‘คุณป้าแอร์โฮสเตส’ เน้นประสบการณ์ชีวิตแทนความเยาว์วัย แต่ชาวเน็ตมองว่าคำนี้ไม่ให้เกียรติ

สื่อต่างประเทศรายงานว่า สายการบินจีนสร้างความขัดแย้งบนโลกออนไลน์ หลังประกาศแผนจ้างผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว และมีลูกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พร้อมใช้คำเรียกว่า “คุณป้าแอร์โฮสเตส” หรือ “Air Aunties”

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา สายการบิน Spring Airlines ซึ่งมีฐานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ และเป็นสายการบินต้นทุนต่ำแห่งแรกของจีน เปิดรับสมัคร “คุณป้าแอร์โฮสเตส” โดยมองหาผู้หญิงอายุ 25-40 ปี โดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้วหรือมีบุตร

ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรี สูงระหว่าง 162-174 เซนติเมตร และหากมีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งงานตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ และเมืองหลานโจวทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยมีแผนจะจ้างประมาณ 30-60 คน ซึ่งถือว่าแตกต่างจากแนวทางปกติของสายการบินจีนที่มักจ้างพนักงานต้อนรับอายุ 18-25 ปี

ภาพประกอบจาก Douyin

ด้านผู้จัดการฝ่ายสรรพากรของสายการบินระบุว่า พนักงาน “คุณป้าแอร์โฮสเตส” มีประสบการณ์ชีวิตและความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งช่วยให้พวกเธอสามารถดูแลผู้โดยสารเด็ก และผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายกำลังคน และสนับสนุนโอกาสการทำงานที่หลากหลายสำหรับผู้หญิงในจีน ซึ่งอายุเกษียณตามกฎหมายมักอยู่ที่ 50 ปี

อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า “คุณป้าแอร์โฮสเตส” กลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโซเชียลมีเดียของจีน มียอดเข้าชมมากกว่า 70 ล้านครั้ง ผู้ใช้ออนไลน์หลายคนมองว่าคำนี้ไม่ให้เกียรติผู้หญิง เพราะเน้นย้ำเรื่องอายุ และสถานภาพการแต่งงาน อีกคนหนึ่งเห็นว่า คำว่า “ป้า” ทำให้คนคิดถึงแม่บ้านแบบดั้งเดิมที่ดูแลสามี และลูก

ทางสายการบินยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจสร้างความไม่พอใจ แต่เพียงต้องการแยกความแตกต่างจากผู้สมัครที่ยังไม่แต่งงาน โดยยืนยันว่าหน้าที่งาน ค่าตอบแทน และเส้นทางอาชีพเหมือนกับพนักงานต้อนรับคนอื่น ๆ ทุกประการ

ภาพประกอบ

นอกจากนี้ คำว่า “คุณป้าแอร์โฮสเตส” มีต้นกำเนิดตั้งแต่ยุค 1990 (พ.ศ. 2533) เมื่อจีนเริ่มรับสมัครผู้หญิงที่ถูกเลิกจ้างจากโรงงานสิ่งทอ เข้ามาเป็นพนักงานต้อนรับ และคำเรียกนี้ก็ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Spring Airlines เปิดรับผู้หญิงแต่งงานแล้ว และมีลูก ปัจจุบันสายการบินมีพนักงาน “คุณป้าแอร์โฮสเตส” จำนวน 88 คน โดย 74 เปอร์เซ็นต์ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารแล้ว

โดยพนักงานคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า พวกเธอมีความได้เปรียบกว่าบัณฑิตจบใหม่ เพราะมีประสบการณ์การทำงาน เลี้ยงลูก ดูแลผู้สูงอายุ และสามารถทำหน้าที่เหมือนพี่สาวในทีมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ภาพประกอบ

นอกจากนี้ Spring Airlines ยังเสนอค่าฝึกอบรมลดราคาสำหรับผู้สมัครที่อายุมากขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าสายการบินมีแผนจะจ้างพนักงานชายที่มีอายุมากหรือไม่?

ขณะที่ผู้ใช้ออนไลน์บางคนชื่นชมการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการบินจีน เพราะเปลี่ยนโฟกัสจากรูปลักษณ์ และความเยาว์วัยไปสู่ทักษะ และความเป็นมืออาชีพ บางคนเสนอแนะว่าควรใช้ตำแหน่งเดียวสำหรับพนักงานต้อนรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือเพศ

ขอบคุณที่มา: South China Morning Post

