ผู้เชี่ยวชาญชะลอวัย เผยเคล็ดลับเด็ด! ปกป้องผิวจาก ‘แสงแดด’ วิธีง่าย ๆ ที่ช่วยรักษาผิวให้อ่อนเยาว์ พร้อมแชร์ทริคออกแดดอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่ให้ผิวดูแก่
ไบรอัน จอห์นสัน (Bryan Johnson) ผู้ประกอบการสายชะลอวัยชื่อดัง ออกมาแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลผิวจากแสงแดดผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมเผย “ความลับ” ที่ช่วยให้เขารักษาผิวให้อ่อนเยาว์เหมือน “ผิวเด็กทารก” ได้แม้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว
จอห์นสันโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรม @bryanjohnson_ ระบุว่า “แสงแดดนั้นดีต่อร่างกาย และให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยม แต่หากได้รับมากเกินไปหรือในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนัง ทั้งในรูปแบบของริ้วรอยก่อนวัย และมะเร็งผิวหนังได้”
เขาได้กล่าวถึงวิดีโอไวรัลที่กำลังเป็นกระแส ซึ่งเผยให้เห็นชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งมานานกว่า 70 ปี โดยเขาปกป้องขาไว้ แต่ไม่ป้องกันแขน ผลคือผิวแขนกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม เหี่ยวย่น และดูคล้ายหนังสัตว์ ในขณะที่ผิวขากลับเรียบเนียนแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย
จอห์นสันจึงกล่าวว่า “นี่แหละคือผลที่แท้จริงของแสงแดด ถ้าไม่อยากแก่ก่อนวัย ผมมีวิธีแนะนำให้ลองทำตาม”
ดูโพสต์นี้บน Instagram
สำหรับเคล็ดลับของเขาคือ “หาสมดุลในการรับแสงแดด” เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากแสงแดดโดยไม่ทำร้ายผิว เขาแนะนำให้รับแดดในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระยะยาว
จอห์นสันอธิบายว่า การรับแดดอย่างพอเหมาะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง เช่น ช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดี เสริมความแข็งแรงของกระดูก ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ส่งเสริมการนอนหลับ ปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น และช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน
โดยเขาแนะนำให้ออกแดดในช่วงที่ค่าดัชนีรังสี UV ต่ำ โดยใช้กฎง่าย ๆ ว่า “ออกแดดได้เมื่อดัชนี UV ต่ำกว่า 3” ซึ่งมักจะเป็นช่วงเช้าหรือเย็น
หากค่าดัชนี UV เกิน 3 จอห์นสันจะสวมหมวก ใช้ร่มกันแดด และทาครีมกันแดดชนิดแร่ธาตุ (mineral sunscreen) ที่ป้องกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB โดยหลีกเลี่ยงครีมกันแดดที่มีส่วนผสมทางเคมี เพราะเชื่อว่าครีมกันแดดสูตรแร่ธาตุดูดซึมเข้าสู่ผิวน้อยกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
ดูโพสต์นี้บน Instagram
อย่างไรก็ตาม ปัญหาผิวไหม้แดดยังเป็นเรื่องใหญ่ในสหรัฐฯ โดยสถิติระบุว่า ราวสองในสามของนักเรียนมัธยมปลาย และหนึ่งในสามของผู้ใหญ่ในอเมริกา “ถูกแดดเผา” อย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งบางกรณีรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน และทำให้สูญเสียงบประมาณหลายล้านดอลลาร์ต่อปี
นอกจากความเจ็บปวดและรอยไหม้แล้ว การโดนแดดมากเกินไปยังเร่งให้ผิวแก่ก่อนวัย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง
ปัจจุบันในสหรัฐฯ มีผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังมากกว่า 9,500 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากกว่าสองคนต่อชั่วโมง
งานวิจัยยังพบว่า การถูกแดดเผาอย่างรุนแรงในวัยเด็กเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังชนิด “สความัสเซลล์” (Squamous Cell Carcinoma) และ “เมลาโนมา” (Melanoma) ซึ่งชนิดหลังแม้จะพบได้น้อยกว่าแต่มีความร้ายแรงสูงกว่ามาก โดยหากมีประวัติถูกแดดเผามากกว่า 5 ครั้งตลอดชีวิต ความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังก็จะเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า